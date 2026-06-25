Lech Poznań rozstaje się ze skrzydłowym. Padła kwota transferu

Lech Poznań otrzymał ofertę za Kornela Lismana. Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl ujawnił, że Venezia zapłaci za skrzydłowego 2,5 mln euro plus bonusy.

Ernest Kolodziej / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Kornel Lisman blisko transferu do Venezii

Lech Poznań zdobył drugie z rzędu mistrzostwo Polski. Obecnie Kolejorz przygotowuje się do rywalizacji w II rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, gdzie zmierzy się z duńskim Aarhus FC. Władze klubu nie zamierzają tracić czasu i już intensywnie pracują nad wzmocnieniami kadry.

Do zespołu dołączyli już Allahyar Sayyadmanesh z KVC Westerlo, Mateusz Lis z Goztepe oraz Terry Yegbe z FC Metz. Jak przekazał Gianluca Di Marzio, do poznańskiego klubu wpłynęła oferta za Kornela Lismana. Venezia FC przygotowuje się do kolejnego sezonu i widzi w młodym skrzydłowym jeden z potencjalnych celów transferowych. Dodatkowo Tomasz Włodarczyk poinformował, że Lech otrzyma za 20-letniego zawodnika około 2,5 mln euro plus dodatkowe bonusy.

Przed Lismanem otwiera się więc ważny moment kariery i szansa na sprawdzenie się w jednej z najlepszych lig w Europie. Urodzony w 2006 roku skrzydłowy pochodzi ze Szczecina, a do Lecha dołączył latem 2023 roku.

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W minionym sezonie Lisman rozegrał 20 mecze we wszystkich rozgrywkach, zdobył jedną bramkę i zanotował dwie asysty. W rundzie wiosennej Lisman zmagał się z kontuzją łąkotki, która wykluczyła go z gry na kilka miesięcy. Co ciekawe, w sezonie 2022/2023 Przemysław Wiśniewski reprezentował barwy Venezii.

Piłkarze Lecha ligową rywalizację rozpoczną od domowego starcia z Cracovią. Wcześniej Kolejorz zmierzy się o Superpuchar Polski z Górnikiem Zabrze.