Wisła Kraków nie będzie kontynuowała współpracy z Dawid Olejarką. Pomocnik opuścił już szeregi beniaminka PKO Ekstraklasy i podpisał kontrakt z Olimpią Grudziądz - donosi Wislaportal.pl.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Oficjalnie: Dawid Olejarka opuścił Wisłę Kraków i wzmocnił Olimpię Grudziądz

Wisła Kraków obecnie pracuje nad budową kadry na nowym sezon, w którym będzie beniaminka PKO Ekstraklasy. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że o krok rozstania z Białą Gwiazdą jest Dawid Olejarka. Tymczasem serwis Wislaportal.pl poinformował, że pomocnik znalazł już nowego pracodawcę. 24-latek zasilił szeregi Olimpii Grudziądz, która rywalizuje na poziomie Betclic 2. Ligi.

Dawid Olejarka opuścił Wisłę Kraków jako wolny agent. Biała Gwiazda nie zdecydowała się na przedłużenie wygasającej umowy z pomocnikiem. 24-latek i tak nie grał w pierwszej drużynie. Teraz wychowanek akademii Legii Warszawa będzie kontynuował karierę na boiskach drugoligowych. Tam będzie miał okazję w pełni zaprezentować swój potencjał.

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Olimpia Grudziądz była bliska awansu do Betclic 1. Ligi po barażach. Finalnie jednak. Drużyna z województwa Kujawsko-Pomorskiego jednak będzie kontynuowała granie na poziomie drugiej ligi. Pozyskanie Dawida Olejarki jest jednym z ich pierwszych wzmocnień. Na oficjalnej stronie klubowej i w mediach społecznościowych jednak próżno szukać informacji. Zwłaszcza w serwisie „X”, gdzie po przegranych barażach nie pojawił się żaden nowy wpis.

W zeszłym sezonie Dawid Olejarka nie zagrał ani jednego meczu w pierwszej drużynie Wisły Kraków. Pomocnik występował w rezerwach, gdzie na poziomie Betclic 3. Ligi rozegrał 32 spotkania. Udało mu się strzelić osiem goli, a także zaliczył sześć asyst.