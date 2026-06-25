Ekwador gra o wszystko, a Niemcy mają komfort. Przed nami ciekawe widowisko

Reprezentacja Niemiec jest już pewna wygrania grupy E. Ekipa Juliana Nagelsmanna w ostatniej serii gier zmierzy się z Ekwadorem, który z kolei musi powalczyć o zwycięstwo, by awansować do play-offów.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Deniz Undav

Reprezentacja Niemiec wygra grupę E

W późny czwartkowy wieczór odbędzie się spotkanie pomiędzy Ekwadorem a Niemcami w ramach 3. kolejki fazy grupowej mistrzostw świata 2026. Dla reprezentacji z Ameryki Południowej będzie to mecz ostatniej szansy na awans do play-offów. Ekwadorczycy mają obecnie na swoim koncie zaledwie jeden punkt i zajmują trzecią pozycję w grupie E, dlatego jedynie zwycięstwo pozwoli im zachować nadzieje na dalszą grę w turnieju.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja Niemców, którzy po dwóch zwycięstwach zgromadzili komplet sześciu oczek, a to oznacza, że są już pewni pierwszego miejsca w tabeli. Dzięki temu europejska drużyna może podejść do tego starcia ze znacznie większym spokojem, choć z pewnością będzie chciała zakończyć fazę grupową z trzema wygranymi.

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Deniz Undav wyrasta na bohatera

Jednym z największych bohaterów niemieckiej reprezentacji podczas tegorocznego mundialu jest Deniz Undav. Napastnik, który w poprzednich spotkaniach pełnił rolę rezerwowego, w znakomity sposób wykorzystał minuty spędzone na boisku. Do tej pory zdobył już trzy bramki i zanotował dwie asysty, stając się jedną z najważniejszych postaci w zespole Die Mannschaft.

Wszystko wskazuje na to, że Julian Nagelsmann powinien dać mu szansę gry od pierwszej minuty w meczu z Ekwadorem. Jeśli 29-latek utrzyma obecną formę, może po raz kolejny odegrać kluczową rolę w walce Niemców o kolejne zwycięstwo na mistrzostwach świata.

Przewidywane składy na mecz Ekwador – Niemcy

Ekwador: Galindez – Ordonez, Pacho, Hincapie – Yeboah, Franco, Caicedo, Vite, Estupinan – Plata, Valencia

Niemcy: Baumann – Anton, Tah, Rudiger, Raum – Goretzka, Stiller – Leweling, Amiri, Beier – Undav

Kiedy odbędzie się spotkanie Ekwador – Niemcy?

Spotkanie z udziałem reprezentacji Ekwadoru oraz Niemiec odbędzie się w czwartek, 25 czerwca o godzinie 22:00 czasu polskiego. Transmisję telewizyjną z tego meczu przeprowadzi kanał TVP 1. Pojedynek będzie można śledzić także na stronie internetowej tvpsport.pl oraz w aplikacji TVP Sport.

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