Chelsea obserwuje reprezentanta Stanów Zjednoczonych

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Tyler Adams

Tyler Adams przyciągnął uwagę Chelsea

Faza grupowa mistrzostw świata 2026 powoli dobiega końca, a jedną z największych niespodzianek turnieju jest bardzo dobra forma reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Współgospodarze imprezy po dwóch rozegranych meczach mają komplet sześciu punktów, są już pewni zwycięstwa w swojej grupie oraz awansu do play-offów. Kluczową postacią zespołu prowadzonego przez Mauricio Pochettino jest Tyler Adams, który imponuje pracą wykonywaną w środku pola.

Niewykluczone, że dobre występy 27-letniego pomocnika na mundialu zaowocują transferem do mocniejszej drużyny. Zawodnikiem Bournemouth interesuje się bowiem między innymi Chelsea – donosi w mediach społecznościowych Ekrem Konur. Londyński klub ma poważnie rozważać włączenie się do walki o podpis Adamsa, jednak musi liczyć się z konkurencją ze strony Manchesteru United, który również bacznie monitoruje sytuację mierzącego 175 centymetrów piłkarza.

56-krotny reprezentant Stanów Zjednoczonych występuje w barwach ekipy Wisienek od sierpnia 2023 roku, kiedy przeniósł się na Dean Court za niespełna 27 milionów euro z Leeds United. Wcześniej grał w Lipsku oraz New York Red Bulls, gdzie rozpoczynał swoją karierę. W minionym sezonie Adams rozegrał 26 spotkań, zdobył 2 bramki i zanotował 2 asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia go obecnie na około 25 milionów euro.

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