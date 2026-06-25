Turcja – USA: typy i kursy. Rozpędzeni gospodarze celują w komplet zwycięstw

Turcja - USA: typy i kursy na mecz mistrzostw świata 2026. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu.

fot. Alamy Na zdjęciu: Christian Pulisic w meczu z Paragwajem

Turcja Stany Zjednoczone Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 czerwca 2026 16:02

Turcja – USA: typy bukmacherskie

W nocy z czwartku na piątek 26 czerwca czeka nas mecz z udziałem drużyn, które miały rywalizować między sobą o pierwsze miejsce w grupie D mistrzostw świata 2026. Na SoFi Stadium w Los Angeles zagrają Turcja i USA. Europejczycy przegrali dotychczasowe dwa mecze i nie mają już szans na awans do kolejnego etapu. W fazie pucharowej z kompletem zwycięstw są Amerykanie, którzy liczą na trzecie zwycięstwo podczas tego mundialu. Mój typ: powyżej 2,5 bramki.

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Turcja – USA: ostatnie wyniki

Turcy na mundial w USA, Kanadzie oraz Meksyku udawali się tradycyjnie w roli kandydata na czarnego konia. Losowanie było korzystne, więc postawa tej reprezentacji na turnieju zaskakuje tym mocniej. Turcja zaczęła od sensacyjnej porażki 0:2 z Australią. Później niespodziewanie Turcy ulegli także Paragwajowi 0:1.

Całe USA wiązały duże nadzieje z występem swojej reprezentacji na tegorocznym mundialu. Gospodarze póki co nie zawodzą. Spisują się oni wręcz bardzo dobrze, ponieważ na inaugurację pewnie pokonali Paragwaj 4:1. Z kolei z Australią nie stracili nawet bramki, wygrywając 2:0.

Turcja – USA: historia

Reprezentacje te grały ze sobą pięciokrotnie, ale tylko jeden pojedynek miał rangę oficjalnego spotkania. W czerwcu 2003 roku Turcy wygrali z Amerykanami 2:1 podczas Pucharu Konfederacji. Wyczyn ten udało im się powtórzyć rok temu w towarzyskiej konfrontacji. Ogólny bilans rywalizacji amerykańsko-tureckiej to jednak 2-1-2.

Turcja – USA: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej rywalizacji wskazują USA, czego dowodzi kurs 1.92. Współczynnik na remis to 4.20. Z kolei wygraną Turcji możesz zagrać po kursie 3.60. Rejestrując konto w STS podaj nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 660 złotych.

Turcja Stany Zjednoczone 3.60 4.20 1.92 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 czerwca 2026 16:02

Turcja – USA: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Turcji

Remis

Wygrana USA Wygrana Turcji

Remis

Wygrana USA 0 Votes

Turcja – USA: przewidywane składy

Turcja: Cakir; Muldur, Demiral, Kabak, Kadioglu; Ozcan, Calhanoglu; Akgun, Guler, Yildiz; Gul

USA: Freese; Scally, McKenzie, Trusty, Arfsten; Roldan, Berhalter; Weah, Reyna, Zendejas; Pepi

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Turcja – USA: transmisja meczu

Pojedynek między Turcją a USA będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz odbędzie się w piątek (26 czerwca) o godzinie 04:00. Spotkanie w ramach mistrzostw świata 2026 możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym TVP 1, a także w serwisie streamingowym tvpsport.pl. Zawody skomentują Marcin Feddek i Tomasz Łapiński.

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