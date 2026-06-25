Przewidywane składy na mecz Tunezja – Holandia. Na kogo postawi Koeman?

Przewidywane składy Tunezja – Holandia
Holandia ma cztery punkty po dwóch kolejkach i praktycznie zapewnione miejsce w fazie pucharowej. Do pełnej pewności potrzebuje przynajmniej remisu z Tunezją, ale celem drużyny Ronalda Koemana będzie zwycięstwo i walka o pierwsze miejsce w grupie F.
Oranje rywalizują o pozycję lidera z Japonią. Po remisie w bezpośrednim meczu znaczenie może mieć bilans bramkowy, dlatego Holendrzy nie powinni zadowolić się minimalnym wynikiem.
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Tunezja jest już poza turniejem. Po dwóch wysokich porażkach doszło nawet do zmiany selekcjonera. Hervé Renard nie ma problemów kadrowych, ale może dokonać kilku zmian w ofensywie, szukając lepszej reakcji po słabym początku mundialu.
Przewidywany skład Tunezji
Tunezja: Dahmen – Bronn, Talbi, Rekik – Valery, Slimane, Skhiri, Abdi – Gharbi, Hannibal – Chaouat.
Przewidywany skład Holandii
Holandia: Verbruggen – Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven – Gravenberch, De Jong, Reijnders – Summerville, Brobbey, Gakpo.
Brian Brobbey powinien utrzymać miejsce w ataku po bardzo dobrym występie przeciwko Szwecji. Napastnik zdobył wtedy dwie bramki i wyraźnie odmienił grę Holendrów.
Jedną z decyzji Koemana może być również występ Crysencio Summerville’a od pierwszej minuty. Skrzydłowy dobrze wszedł z ławki w poprzednim meczu, a wcześniej trafił do siatki w spotkaniu z Japonią. W takiej sytuacji Donyell Malen może rozpocząć mecz jako rezerwowy.