Superkomputer obliczył, kto wygra mundial 2026. Oto główny kandydat

09:05, 25. czerwca 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl / BETSiE

Faza grupowa mistrzostw świata powoli dobiega końca, a prognozy dotyczące końcowego triumfatora zostały zaktualizowane. Superkomputer BETSiE wskazał aktualnego faworyta do zdobycia Pucharu Świata.

Cristiano Ronaldo
Obserwuj nas w
Alexandre Sousa / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Francja pozostaje największym faworytem

Po zakończeniu większości spotkań fazy grupowej prognozy dotyczące końcowego zwycięzcy mistrzostw świata 2026 zostały zaktualizowane. Najnowsza symulacja superkomputera BETSiE wskazuje, że największe szanse na zdobycie trofeum wciąż ma reprezentacja Francji.

Według wyliczeń Trójkolorowi dysponują 18-procentowym prawdopodobieństwem wygrania turnieju. Tuż za nimi znajdują się Anglia (16,8 proc.) oraz Hiszpania (14,1 proc.).

BONUS 333 PLN za poprawny TYP NA GOLA Niemiec z Ekwadorem! Wystarczy zakład za 2 PLN. Sprawdź akcję STS z kodem GOALPROMO

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Czołówka jest bardzo wyrównana

W gronie głównych kandydatów do końcowego sukcesu pozostają także Portugalia, Argentyna, Niemcy i Brazylia. Każda z tych reprezentacji ma według modelu realne szanse na dotarcie do finału, choć różnice pomiędzy nimi są już wyraźniejsze.

Szanse na wygranie mistrzostw świata według BETSiE:

ReprezentacjaSzanse na triumf
Francja18,0%
Anglia16,8%
Hiszpania14,1%
Portugalia8,7%
Argentyna8,2%
Niemcy7,3%
Brazylia6,4%
Holandia4,3%
USA2,5%
Belgia2,5%

Prognozy BETSiE powstają na podstawie tysięcy symulacji całego turnieju. Model uwzględnia między innymi dotychczasowe wyniki mundialu, siłę rywali, statystyki meczowe, formę drużyn oraz prawdopodobny przebieg fazy pucharowej. Każda kolejna seria spotkań wpływa na aktualizację szans poszczególnych reprezentacji, dlatego zestawienie będzie zmieniać się wraz z rozwojem turnieju.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości