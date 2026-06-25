Superkomputer obliczył, kto wygra mundial 2026. Oto główny kandydat

Alexandre Sousa / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Francja pozostaje największym faworytem

Po zakończeniu większości spotkań fazy grupowej prognozy dotyczące końcowego zwycięzcy mistrzostw świata 2026 zostały zaktualizowane. Najnowsza symulacja superkomputera BETSiE wskazuje, że największe szanse na zdobycie trofeum wciąż ma reprezentacja Francji.

Według wyliczeń Trójkolorowi dysponują 18-procentowym prawdopodobieństwem wygrania turnieju. Tuż za nimi znajdują się Anglia (16,8 proc.) oraz Hiszpania (14,1 proc.).

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Czołówka jest bardzo wyrównana

W gronie głównych kandydatów do końcowego sukcesu pozostają także Portugalia, Argentyna, Niemcy i Brazylia. Każda z tych reprezentacji ma według modelu realne szanse na dotarcie do finału, choć różnice pomiędzy nimi są już wyraźniejsze.

Szanse na wygranie mistrzostw świata według BETSiE:

Reprezentacja Szanse na triumf Francja 18,0% Anglia 16,8% Hiszpania 14,1% Portugalia 8,7% Argentyna 8,2% Niemcy 7,3% Brazylia 6,4% Holandia 4,3% USA 2,5% Belgia 2,5%

Prognozy BETSiE powstają na podstawie tysięcy symulacji całego turnieju. Model uwzględnia między innymi dotychczasowe wyniki mundialu, siłę rywali, statystyki meczowe, formę drużyn oraz prawdopodobny przebieg fazy pucharowej. Każda kolejna seria spotkań wpływa na aktualizację szans poszczególnych reprezentacji, dlatego zestawienie będzie zmieniać się wraz z rozwojem turnieju.