Real Madryt podjął decyzję ws. powrotu Paza! Tyle zapłacą

Real Madryt zapłaci Como 9 milionów euro za Nico Paza. Oznacza to, że Argentyńczyk wraca do macierzystego zespołu. Klub z Serie A może odkupić go za 60 mln euro - infomuje Fabrizio Romano.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Nico Paz

Nico Paz wraca do Realu Madryt. Como dostanie 9 mln euro

Real Madryt, choć trwają obecnie Mistrzostwa Świata, pracuje nad zbudowaniem jak najsilniejszej kadry pierwszego zespołu. Przeprowadzili już cztery transfery, a niebawem mogą ogłosić piąte wzmocnienie. Ten transfer będzie jednym z najgłośniejszych w letnim okienku. Wszystko wskazuje na to, że po dwóch latach przerwy na Bernabeu wróci Nico Paz. Argentyńczyk ostatnie lata grał w Como.

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Przypomnijmy, że Paz przeszedł do Como latem 2024 roku za ok. 6 mln euro. Królewscy zapewnili sobie opcję odkupu zawodnika za mniej niż 10 milionów euro. Włoski klub chciał zatrzymać utalentowanego piłkarza na dłużej w ramach wypożyczenia, ale Real odmówił. Fabrizio Romano poinformował, że Madrytczycy aktywują klauzulę w umowie i zapłacą za pomocnika 9 milionów euro.

Nie oznacza to, że Paz będzie częścią składu Jose Mourinho. Real Madryt planuje go sprzedać. Como dostanie szanse na zakup jako pierwsze, ale będą musieli wyłożyć aż 60 mln euro. Jeśli nie uzbierają takiej kwoty, Nico Paz zostanie wystawiony na listę transferową za jeszcze wyższą kwotę. Wtedy każdy klub, który będzie nim zainteresowany może go ściągnąć.

Nico Paz w ostatnich dwóch sezonach błyszczał w rozgrywkach Serie A. Łącznie uzbierał 75 meczów, w których strzelił 19 bramek i zaliczył 17 asyst. Jako wychowanek Realu wystąpił w pierwszej drużynie tylko 8 razy, ale udało mu się strzelić jednego gola.