Tunezja kontra Holandia, czyli starcie reprezentacji na dwóch biegunach

Tunezja nie ma już nawet matematycznych szans na awans do fazy pucharowej, natomiast Holandia prowadzi w grupie F. Sprawdź zapowiedź spotkania pomiędzy tymi zespołami w ramach mistrzostw świata 2026.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Brian Brobbey

Holandia chce wygrać grupę, Tunezja poza turniejem

W nocy z czwartku na piątek odbędzie się spotkanie pomiędzy Tunezją a Holandią w ramach 3. kolejki fazy grupowej mistrzostw świata 2026. Dla zespołu z Afryki będzie to mecz o honor, ponieważ Tunezyjczycy z zerowym dorobkiem punktowym zamykają tabelę grupy F i nie mają już nawet matematycznych szans na awans do fazy pucharowej.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja reprezentacji Holandii, która ma na swoim koncie cztery oczka, przewodzi stawce oraz walczy o zwycięstwo w grupie. Drużyna Oranje będzie chciała potwierdzić swoją dominację, natomiast Tunezja spróbuje zakończyć turniej solidnym występem oraz sprawić niespodziankę.

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Brian Brobbey podtrzyma wysoką formę?

W podstawowym składzie reprezentacji Holandii ponownie powinien zagrać Brian Brobbey, który był bohaterem wygranego 5:1 spotkania ze Szwecją. W tym starciu napastnik Sunderlandu ustrzelił dublet w niespełna dwadzieścia minut.

Kibice ekipy Oranje wierzą, że 24-letni snajper ponownie błyśnie na mundialu i pomoże Holendrom w walce o kolejne zwycięstwo w fazie grupowej. Selekcjoner Ronald Koeman liczy na jego skuteczność w ataku.

Przewidywane składy na mecz Tunezja – Holandia

Tunezja: Dahmen – Valery, Rekik, Talbi, Ali Abdi – Skhiri – Slimane, Hannibal – Chaouat, Saad, Mastouri

Holandia: Verbruggen – Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, Van de Ven – De Jong, Reijnders, Gravenberch – Malen, Brobbey, Gakpo

Kiedy odbędzie się spotkanie Tunezja – Holandia?

Spotkanie z udziałem reprezentacji Tunezji oraz Holandii odbędzie się w piątek, 26 czerwca o godzinie 01:00 czasu polskiego. Transmisję telewizyjną z tego meczu przeprowadzi kanał TVP Sport. Pojedynek będzie można śledzić także na stronie internetowej tvpsport.pl oraz w aplikacji TVP Sport.

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