Raków Częstochowa zdecydował się na rozstanie z Kacprem Nowakowskim. Młody pomocnik najbliższy sezon spędzi w Betclic 1. Lidze, zostając wypożyczonym do ŁKS-u Łódź.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kroczek

Oficjalnie: Kacper Nowakowski wypożyczony do ŁKS-u Łódź

Raków Częstochowa aktywnie pracuje na rynku transferowym. Tymczasem w czwartkowe popołudnie zostaliśmy poinformowani o rozstaniu. Kacper Nowakowski kolejny sezon spędzi na zapleczu PKO Ekstraklasy. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ŁKS Łódź ogłosił przyjście młodego pomocnika.

Kacper Nowakowski został wypożyczony do drużyny Grzegorza Szoki. Rycerze Wiosny w poprzedniej kampanii mogli z bliska przyglądać się pomocnikowi, kiedy ten grał w Chrobrym Głogów. 20-latek zatem nadal będzie zbierał cenne doświadczenie na poziomie Betclic 1. Ligi, a Raków Częstochowa ewidentnie ma plan na jego rozwój. ŁKS Łódź natomiast pozyskał wszechstronnego zawodnika.

– Kacper to zawodnik o profilu, którego poszukiwaliśmy. Jest intensywny, dobrze czuje się w pojedynkach „jeden na jeden” i potrafi kreować przewagę w ofensywie. W naszej kadrze brakowało nieco tego typu charakterystyki, dlatego liczymy, że będzie rozwijał się u nas i pokaże swoje atuty w nadchodzącym sezonie – powiedział Radosław Mozyrko, dyrektor sportowy ŁKS-u Łódź, na łamach strony klubowej.

Kacper Nowakowski w poprzednim sezonie rozegrał 35 spotkań w koszulce Chrobrego Głogów. Pomocnik zdołał czterokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.