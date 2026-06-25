Vinicius Junior dorównał Cristiano Ronaldo. Duże osiągnięcie

Vinicius Junior jest pierwszym piłkarzem Realu Madryt od czasów Cristiano Ronaldo (2010), który zdobył nagrodę MVP w każdym meczu grupowym mistrzostw świata - podaje serwis Madrid Xtra.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

MŚ 2026. Vinicius z nagrodą MVP w każdym meczu grupowym

Reprezentacja Brazylii zgodnie z przewidywaniami wygrała grupę C, zdobywając siedem punktów. Drużyna prowadzona przez Carlo Ancelottiego zremisowała 1:1 z Marokiem, pokonała Haiti 3:0 oraz wygrała 3:0 ze Szkocją. Ekipa Canarinhos zaprezentowała się bardzo solidnie, a ich największą gwiazdą podczas fazy grupowej mundialu był Vinicius Junior. 25-letni skrzydłowy imponował skutecznością i kreatywnością, kończąc tę część turnieju z dorobkiem czterech bramek oraz jednej asysty.

Co ciekawe, Vini w trakcie tegorocznych mistrzostw świata wyrównał osiągnięcie Cristiano Ronaldo. Brazylijczyk został bowiem pierwszym piłkarzem Realu Madryt od czasów legendarnego Portugalczyka, który zdobywał nagrodę dla najlepszego zawodnika meczu we wszystkich spotkaniach fazy grupowej mundialu – podaje serwis „Madrid Xtra”.

Cristiano Ronaldo dokonał tej sztuki w 2010 roku podczas imprezy rozgrywanej w Republice Południowej Afryki. Tym samym Vinicius zapisał się na kartach historii zarówno reprezentacji Brazylii, jak i madryckiego klubu.

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Gwiazdor z Kraju Kawy występuje w barwach drużyny Królewskich od lipca 2018 roku, kiedy przeniósł się na Santiago Bernabeu z Flamengo za 45 milionów euro. W minionym sezonie rozegrał 53 mecze, zdobył 22 bramki i zanotował 14 asyst w koszulce zespołu Los Blancos. Według danych serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi obecnie około 140 milionów euro. Kontrakt brazylijskiego zawodnika z Realem Madryt obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku.