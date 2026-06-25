Wieczysta Kraków poluje na obrońcę. Piłkarz może zostać w Ekstraklasie

Wieczysta Kraków zbroi się przed swoim pierwszym sezonem w Ekstraklasie. Na celowniku beniaminka pojawił się Matus Vojtko, który pożegnał się z Lechią Gdańsk - informuje Piotr Potępa.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Kazimierz Moskal

Matus Vojtko łączony z Wieczystą Kraków

Wieczysta Kraków wywalczyła historyczny awans do PKO BP Ekstraklasy poprzez baraż. Projekt budowany od lat przez właściciela Wojciecha Kwietnia w końcu doprowadził drużynę do piłkarskiej elity. Teraz przed klubem zupełnie nowy etap. Wzmocnienia mają pozwolić beniaminkowi na spokojne utrzymanie się w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Do zespołu prowadzonego przez Kazimierza Moskala trafili już Tobias Christensen z Rapidu Bukareszt, Duje Dujmović z Zrinjskiego Mostar oraz Ben Lederman z Maccabi Tel Awiw.

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Według informacji Piotra Potępy, na celowniku Wieczystej znalazł się również Matus Vojtko. 25-letni Słowak w tym tygodniu pożegnał się z Lechią Gdańsk. Lewy obrońca trafił do gdańskiego zespołu latem 2025 roku ze Slovana Bratysława.

W minionym sezonie Vojtko rozegrał 32 spotkania, w których zdobył jedną bramkę i zanotował trzy asysty. Wiele wskazuje na to, że Słowak pozostanie w Ekstraklasie, gdzie zdążył już pokazać swoją przydatność i stabilność w grze defensywnej. Serwis Transfermarkt.de wycenia obrońcę na 500 tysięcy euro.

Wieczysta rozpocznie nowy sezon Ekstraklasy od wyjazdowego meczu z Radomiakiem Radom. Spotkanie zaplanowano na 24 lipca o godzinie 18:00.