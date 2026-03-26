Fani z Albanii jednoznacznie odpowiedzieli, kto wygra baraż

14:30, 26. marca 2026
Mateusz Bednarski
Albania rozegra kluczowy mecz z reprezentacją Polski w barażach o mundial 2026. Spotkanie budzi ogromne emocje, co pokazują wyniki jednego z sondaży. Fani naszych rywali jednoznacznie wskazali, kto wygra w Warszawie.

Optymizm kibiców z Albanii przed starciem w Warszawie

Albania przygotowuje się do meczu o wszystko przeciwko Polsce. Spotkanie w Warszawie ma ogromne znaczenie dla losów awansu na mundial. Wygrany przedłuży nadzieje do kolejnego meczu, przegrany nie pojedzie na turniej. Drużyna prowadzona przez Sylvinho zapowiada walkę o korzystny wynik, mimo trudnego zadania.

Reprezentacja Polski jest dobrze znana Albańczykom z poprzednich lat. Trzy lata temu selekcjoner podkreślał determinację swojego zespołu przed podobnym starciem. Mimo porażki wtedy drużyna pokazała się z bardzo dobrej strony. W Tiranie Albania potrafiła jednak zaskoczyć i wygrała 2:0 po golach Jasira Asaniego oraz Mirlinda Daku. – Tamto spotkanie pokazało, że z Polską można rywalizować jak równy z równym. To daje nadzieję przed kolejnym pojedynkiem – przekonuje albański serwis „newsport.al”.

Według przedstawionego sondażu we wcześniej wspomnianym serwisie aż 74 procent kibiców wierzy w zwycięstwo Albanii. Tylko 18 procent wskazuje na porażkę, a 7 procent nie ma zdania. To pokazuje duży optymizm przed decydującym meczem.

Spotkanie zostanie rozegrane w Warszawie o godzinie 20:45. Wszystkie oczy będą zwrócone na boisko, gdzie rozstrzygną się losy awansu. Albania chce sprawić niespodziankę i zrobić krok w stronę mundialu. Z kolei Polska nie zamierza potknąć się w meczu przed własną publicznością z niżej notowanym rywalem. Zapowiada się ciekawe widowisko na PGE Narodowym.

