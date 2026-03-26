Wisła Kraków ogłosiła ceny biletów na sparing. Kibice nie dowierzają

Wisła Kraków w lipcu rozegra mecz towarzyski z Wrexham AFC z okazji obchodów 120-lecia klubu. W środę Biała Gwiazda ogłosiła ceny biletów na to spotkanie. Te okazały się bardzo wysokie, a w mediach społecznościowych nie brakuje dobitnych komentarzy.

Wysokie ceny biletów na mecz Wisły Kraków

Wisła Kraków 11 lipca o godzinie 15:00 rozegra mecz towarzyski z Wrexham na Synerise Arena Kraków. Ma to być jedno z najważniejszych wydarzeń z okazji obchodów 120-lecia klubu. Biała Gwiazda działa z dużym wyprzedzeniem i już ogłosiła ceny biletów na ten pojedynek. Sprzedaż została podzielona na trzy fazy: „Early Bird”, „Faza Zasadnicza” oraz „Last Minute”.

W pierwszej z nich ceny biletów normalnych wahają się od 80 do 112 zł (ulgowe 64 – 96 zł), w drugiej od 100 do 140 zł (ulgowe 80 – 120 zł), natomiast w trzeciej od 130 zł do 182 zł (ulgowe od 104 do 156 zł). Są też nieco tańsze wejściówki dziecięce oraz możliwość zakupu biletu rodzinnego. Takie ceny nie spotkały się jednak z dobrymi opiniami wśród kibiców, którzy w mediach społecznościowych dobitnie wyrazili swoje zdanie na ten temat.

– 200 zł żeby pójść w dwójkę na sparing przedsezonowy XDDDD, wybitna oferta, ale dzięki, obejrzę z kanapy – pisze w serwisie „X” użytkownik Wiktor. – Jak tutaj będzie sprzedane 10k biletów to będę w szoku, żaden postronny kibic albo ktoś kto chodzi raz na pół roku na Wisłę nie da 100pln za bilet na mecz „Wrexam”, które nikogo w Polsce nie interesuje – dodaje inny kibic.

– Tanio nie jest. Zobaczymy co to wyjdzie, bo jednak by musieli się wszyscy rzucić od razu aby mieć „taniej”. Potem już mocne cenki – komentuje Adam. – Za ile? XD z jakaś drużyna znana z tego dla wielu z tego, że ją jakiś aktor kupił? Powodzenia, osobiście się nie wybiorę – pisze z kolei Mariusz. – Bilet na C 100 zł? – dopytuje Damian_TSW. Nie brakowało też nieco mocniejszych wpisów. – Sufit na łeb wam spadł z tymi cenami? To nie mecz ligi mistrzów… – napisał użytkownik Blindr. Oczywiście pojawiały się też głosy kibiców, którzy zapowiedzieli swój udział w tym wydarzeniu, ale było ich zdecydowanie mniej.

