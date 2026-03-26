Wisła Kraków ogłosiła ceny biletów na sparing. Kibice nie dowierzają

07:34, 26. marca 2026
Mateusz Bednarski
Wisła Kraków w lipcu rozegra mecz towarzyski z Wrexham AFC z okazji obchodów 120-lecia klubu. W środę Biała Gwiazda ogłosiła ceny biletów na to spotkanie. Te okazały się bardzo wysokie, a w mediach społecznościowych nie brakuje dobitnych komentarzy.

Angel Rodado
PressFocus Na zdjęciu: Angel Rodado

Wysokie ceny biletów na mecz Wisły Kraków

Wisła Kraków 11 lipca o godzinie 15:00 rozegra mecz towarzyski z Wrexham na Synerise Arena Kraków. Ma to być jedno z najważniejszych wydarzeń z okazji obchodów 120-lecia klubu. Biała Gwiazda działa z dużym wyprzedzeniem i już ogłosiła ceny biletów na ten pojedynek. Sprzedaż została podzielona na trzy fazy: „Early Bird”, „Faza Zasadnicza” oraz „Last Minute”.

W pierwszej z nich ceny biletów normalnych wahają się od 80 do 112 zł (ulgowe 64 – 96 zł), w drugiej od 100 do 140 zł (ulgowe 80 – 120 zł), natomiast w trzeciej od 130 zł do 182 zł (ulgowe od 104 do 156 zł). Są też nieco tańsze wejściówki dziecięce oraz możliwość zakupu biletu rodzinnego. Takie ceny nie spotkały się jednak z dobrymi opiniami wśród kibiców, którzy w mediach społecznościowych dobitnie wyrazili swoje zdanie na ten temat.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

– 200 zł żeby pójść w dwójkę na sparing przedsezonowy XDDDD, wybitna oferta, ale dzięki, obejrzę z kanapy – pisze w serwisie „X” użytkownik Wiktor. – Jak tutaj będzie sprzedane 10k biletów to będę w szoku, żaden postronny kibic albo ktoś kto chodzi raz na pół roku na Wisłę nie da 100pln za bilet na mecz „Wrexam”, które nikogo w Polsce nie interesuje – dodaje inny kibic.

– Tanio nie jest. Zobaczymy co to wyjdzie, bo jednak by musieli się wszyscy rzucić od razu aby mieć „taniej”. Potem już mocne cenki – komentuje Adam. – Za ile? XD z jakaś drużyna znana z tego dla wielu z tego, że ją jakiś aktor kupił? Powodzenia, osobiście się nie wybiorę – pisze z kolei Mariusz. – Bilet na C 100 zł? – dopytuje Damian_TSW. Nie brakowało też nieco mocniejszych wpisów. – Sufit na łeb wam spadł z tymi cenami? To nie mecz ligi mistrzów… – napisał użytkownik Blindr. Oczywiście pojawiały się też głosy kibiców, którzy zapowiedzieli swój udział w tym wydarzeniu, ale było ich zdecydowanie mniej.

Zobacz również: Górnik Zabrze na prostej do zmian. Ważny głos z klubu