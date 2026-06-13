Dzisiejsze i jutrzejsze mecze mundialu. Rozpiska na dzisiaj i jutro (13.06/14.06)

08:31, 13. czerwca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl

Mistrzostwa Świata 2026 rozpędzają się na dobre. W sobotę i w niedzielę kolejna dawka emocji związana z meczami na mundialu. Sprawdź plan spotkań i godziny ich startu.

Carlo Ancelotti
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fot. SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Dzisiejsze mecze mundialu (13.06.2026)

W piątek wieczorem reprezentacja Kanady zremisowała na MŚ 2026 z Bośnią i Hercegowiną (1:1). Tymczasem dzisiaj nad ranem Stany Zjednoczone wysoko pokonały Paragwaj (4:1). Emocji w obu starciach nie brakowało. Tymczasem koleje emocje już wieczorem. Na boisko wybiegną wówczas drużyny Kataru i Szwajcarii.

Prawdziwym hitem turnieju będzie jednak batalia z udziałem reprezentacji Brazylii, która zmierzy się z Maroko. Spotkanie zacznie się o godzinie 00:00 czasu polskiego. Canarinhos podejdzie do potyczki w roli faworyta.

DataGodzinaGrupaMeczMiastoTransmisja
13 czerwca03:00DStany Zjednoczone – Paragwaj 4:1InglewoodTVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL
13 czerwca21:00BKatar – SzwajcariaSanta ClaraTVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL

Europejczycy przystąpią do spotkania jako zdecydowany faworyt do wygranej. Ofensywa reprezentacji Szwajcarii może opierać się na Breelu Embolo. W środku pola rządzić będzie najpewniej Granit Xhaka. Z kolei u Katarczyków uwagę przyciągają Alimoez Ali czy Edmilson Junior.

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Jutrzejsze mecze mundialu (14.06.2026)

Po emocjach związanych z inauguracją kolejnych grup mundial nie zwalnia tempa. Wyjątkowo intensywnie zapowiada się niedziela 14 czerwca, bo kibice mogą zobaczyć aż pięć spotkań z udziałem kilku reprezentacji zaliczanych do grona faworytów turnieju.

Największe zainteresowanie wzbudzi bez wątpienia starcie Brazylii z Marokiem. Canarinhos rozpoczną walkę o mistrzowski tytuł, ale afrykańska drużyna już nieraz udowadniała, że potrafi sprawiać niespodzianki na największych turniejach. To może być jeden z najciekawszych meczów pierwszej kolejki fazy grupowej.

Kilka godzin później na boisko wyjdą Haiti i Szkocja. Obie reprezentacje marzą o udanym otwarciu zmagań w grupie C i zdobyciu punktów, które mogą okazać się bezcenne w walce o awans do fazy pucharowej.

W grupie D oczy kibiców skierują się na konfrontację Australii z Turcją. Po efektownym zwycięstwie USA nad Paragwajem obie drużyny doskonale wiedzą, że triumf pozwoli dotrzymać kroku liderowi tabeli już na starcie turnieju.

Niedzielne granie zakończą dwa spotkania z udziałem europejskich potęg. Niemcy zmierzą się z Curacao, rozpoczynając rywalizację w grupie E, natomiast Holandia podejmie Japonię w meczu grupy F. Szczególnie ten drugi mecz zapowiada się niezwykle interesująco, bo obie reprezentacje słyną z ofensywnego stylu gry i wysokiej kultury piłkarskiej.

Pięć spotkań, trzy grupy i kilka reprezentacji z dużymi ambicjami. Mundial wkracza w kolejną fazę, a niedziela może przynieść pierwsze odpowiedzi na pytanie, kto rzeczywiście jest gotowy do walki o najcenniejsze trofeum w światowym futbolu.

DataGodzinaGrupaMeczMiastoTransmisja
14 czerwca00:00CBrazylia – MarokoEast RutherfordTVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL
14 czerwca3:00CHaiti – SzkocjaFoxboroughTVP1, TVPSPORT.PL
14 czerwca6:00DAustralia – TurcjaVancouverTVP 2, TVPSSPORT.PL
14 czerwca19:00ENiemcy – CuracaoHoustonTVP 2, TVPSPORT.PL
14 czerwca22:00FHolandia – JaponiaArlingtonTVP 1, TVP SPORT, TVPSPPORT.PL

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