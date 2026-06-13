Dzisiejsze i jutrzejsze mecze mundialu. Rozpiska na dzisiaj i jutro (13.06/14.06)

Dzisiejsze mecze mundialu (13.06.2026)
W piątek wieczorem reprezentacja Kanady zremisowała na MŚ 2026 z Bośnią i Hercegowiną (1:1). Tymczasem dzisiaj nad ranem Stany Zjednoczone wysoko pokonały Paragwaj (4:1). Emocji w obu starciach nie brakowało. Tymczasem koleje emocje już wieczorem. Na boisko wybiegną wówczas drużyny Kataru i Szwajcarii.
Prawdziwym hitem turnieju będzie jednak batalia z udziałem reprezentacji Brazylii, która zmierzy się z Maroko. Spotkanie zacznie się o godzinie 00:00 czasu polskiego. Canarinhos podejdzie do potyczki w roli faworyta.
|Data
|Godzina
|Grupa
|Mecz
|Miasto
|Transmisja
|13 czerwca
|03:00
|D
|Stany Zjednoczone – Paragwaj 4:1
|Inglewood
|TVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL
|13 czerwca
|21:00
|B
|Katar – Szwajcaria
|Santa Clara
|TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL
Europejczycy przystąpią do spotkania jako zdecydowany faworyt do wygranej. Ofensywa reprezentacji Szwajcarii może opierać się na Breelu Embolo. W środku pola rządzić będzie najpewniej Granit Xhaka. Z kolei u Katarczyków uwagę przyciągają Alimoez Ali czy Edmilson Junior.
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Jutrzejsze mecze mundialu (14.06.2026)
Po emocjach związanych z inauguracją kolejnych grup mundial nie zwalnia tempa. Wyjątkowo intensywnie zapowiada się niedziela 14 czerwca, bo kibice mogą zobaczyć aż pięć spotkań z udziałem kilku reprezentacji zaliczanych do grona faworytów turnieju.
Największe zainteresowanie wzbudzi bez wątpienia starcie Brazylii z Marokiem. Canarinhos rozpoczną walkę o mistrzowski tytuł, ale afrykańska drużyna już nieraz udowadniała, że potrafi sprawiać niespodzianki na największych turniejach. To może być jeden z najciekawszych meczów pierwszej kolejki fazy grupowej.
Kilka godzin później na boisko wyjdą Haiti i Szkocja. Obie reprezentacje marzą o udanym otwarciu zmagań w grupie C i zdobyciu punktów, które mogą okazać się bezcenne w walce o awans do fazy pucharowej.
W grupie D oczy kibiców skierują się na konfrontację Australii z Turcją. Po efektownym zwycięstwie USA nad Paragwajem obie drużyny doskonale wiedzą, że triumf pozwoli dotrzymać kroku liderowi tabeli już na starcie turnieju.
Niedzielne granie zakończą dwa spotkania z udziałem europejskich potęg. Niemcy zmierzą się z Curacao, rozpoczynając rywalizację w grupie E, natomiast Holandia podejmie Japonię w meczu grupy F. Szczególnie ten drugi mecz zapowiada się niezwykle interesująco, bo obie reprezentacje słyną z ofensywnego stylu gry i wysokiej kultury piłkarskiej.
Pięć spotkań, trzy grupy i kilka reprezentacji z dużymi ambicjami. Mundial wkracza w kolejną fazę, a niedziela może przynieść pierwsze odpowiedzi na pytanie, kto rzeczywiście jest gotowy do walki o najcenniejsze trofeum w światowym futbolu.
|Data
|Godzina
|Grupa
|Mecz
|Miasto
|Transmisja
|14 czerwca
|00:00
|C
|Brazylia – Maroko
|East Rutherford
|TVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL
|14 czerwca
|3:00
|C
|Haiti – Szkocja
|Foxborough
|TVP1, TVPSPORT.PL
|14 czerwca
|6:00
|D
|Australia – Turcja
|Vancouver
|TVP 2, TVPSSPORT.PL
|14 czerwca
|19:00
|E
|Niemcy – Curacao
|Houston
|TVP 2, TVPSPORT.PL
|14 czerwca
|22:00
|F
|Holandia – Japonia
|Arlington
|TVP 1, TVP SPORT, TVPSPPORT.PL