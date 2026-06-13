Reprezentacja Stanów Zjednoczonych efektownie rozpoczęła udział w MŚ 2026, pokonując Paragwaj (4:1) w meczu grupy D na SoFi Stadium. Folarin Balogun skompletował dublet.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Folarin Balogun

Mocne otwarcie gospodarzy na mundialu. Wysoka wygrana Amerykanów

Reprezentacja Stanów Zjednoczonych udanie zainaugurowała rywalizację w fazie zasadniczej mistrzostw świata. W spotkaniu pierwszej kolejki grupy D gospodarze turnieju pokonali wysoko Paragwaj. Mecz rozegrano na stadionie SoFi w Inglewood.

Amerykanie od początku narzucili wysokie tempo i szybko objęli prowadzenie. Już w siódmej minucie niefortunną interwencję zanotował Damian Bobadilla. Pomocnik reprezentacji Paragwaju skierował piłkę do własnej bramki, dając USA prowadzenie 1:0.

Pierwszy gol dla Stanów Zjednoczonych zdobył… reprezentant Paragwaju! pic.twitter.com/gx4l9jH5F9 — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 13, 2026

Pierwszoplanową postacią pierwszej połowy był jednak Folarin Balogun. Napastnik gospodarzy w 29. minucie umieścił piłkę w siatce, lecz po analizie sytuacji gol nie został uznany z powodu spalonego. Balogun nie musiał długo czekać na rehabilitację. Dwie minuty później skutecznie wykończył akcję swojej drużyny i podwyższył wynik na 2:0.

Tuż przed przerwą napastnik ponownie dał o sobie znać. W piątej minucie doliczonego czasu pierwszej połowy wykorzystał kolejną okazję i skompletował dublet, zapewniając Amerykanom bardzo komfortową przewagę przed zejściem do szatni.

𝐃𝐫𝐞𝐚𝐦 𝐭𝐞𝐚𝐦 🇺🇸



Do przerwy Amerykanie prowadzą 3:0 z Paragwajem w pierwszym meczu na mundialu 2026. pic.twitter.com/sUddIoI7OL — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 13, 2026

Po zmianie stron Paragwajczycy próbowali wrócić do gry. Tym samym w 73. minucie Mauricio zdobył bramkę kontaktową, zmniejszając straty do dwóch trafień. Goście liczyli jeszcze na odwrócenie losów spotkania, jednak defensywa USA nie pozwoliła im stworzyć większego zagrożenia.

Idealny gol debiutancki nie istnie… 😎⚽️



Mauricio zdobył bramkę na 1:3 w meczu z USA. pic.twitter.com/2l83R12lvS — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 13, 2026

Ostatnie słowo należało do gospodarzy. W ósmej minucie doliczonego czasu gry Giovanni Reyna ustalił wynik spotkania na 4:1. Dzięki przekonującemu zwycięstwu reprezentacja Stanów Zjednoczonych sięgnęła po ważne trzy punkty na otwarcie zmagań w grupie D i wysłała wyraźny sygnał rywalom w walce o awans do fazy pucharowej.

Stany Zjednoczone – Paragwaj 4:1 (3:0)

1:0 Damian Bobadila 7′ (sam.)

2:0 Folarin Balogun 31′

3:0 Folarin Balogun 45+5′

3:1 Mauricio 73′

4:1 Giovannni Reyna 90+8′