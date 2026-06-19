Brazylia pod presją wygranej. Nie może sobie pozwolić na wpadkę

Brazylia w pierwszej kolejce zremisowała z Maroko i teraz nie może sobie pozwolić na stratę punktów. W sobotnią noc zagra z Haiti, które ma za sobą porażkę przeciwko Szkocji.

fot. DeFodi GmbH & Co. KG Na zdjęciu: Vinicius Junior

Brazylia musi wygrać. Walczy o spokojny awans

Reprezentacja Brazylii rozpoczęła zmagania na mistrzostwach świata od remisu w starciu z Marokiem. Początek tego meczu w jej wykonaniu był fatalny, o czym świadczy fakt, że rywale wyszli na prowadzenie w 21. minucie. Punkt zapewnił jej jednak indywidualny błysk Viniciusa Juniora, który popisał się świetną akcję i jeszcze lepszym wykończeniem. W drugiej odsłonie gra nie była już tak intensywna, natomiast wydawało się, że to Marokańczycy kontrolują jej przebieg. Brazylia na pewno musi się poprawić, jeśli marzy o sukcesie na tym turnieju.

W brazylijskiej ekipie liderował Vinicius Junior, który przyjechał na mundial w dobrej formie. Nie można tego natomiast powiedzieć o Raphinhi, na którego mocno liczą kibice. Gwiazdor Barcelony do tej pory nie potwierdził jeszcze swojej jakości w kadrze, pozostając w cieniu innych zawodników. W obliczu tych problemów Carlo Ancelotti mógłby skorzystać z usług Neymara, ale ten nie był dysponowany i potencjalnie wróci do gry na spotkanie z Haiti.

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Najbliższym rywalem Brazylii będzie Haiti, z którym musi wygrać. Ewentualna wpadka może nawet odebrać jej szanse na awans. Wówczas wszystko rozstrzygnęłoby się w ostatniej rywalizacji ze Szkocją, która ma już na koncie trzy punkty.

Haiti postraszyło Szkocję, zagrozi gigantowi?

Haiti w pierwszej kolejce było skazywane na pożarcie, by finalnie zaprezentować się bardzo godnie. Co prawda, Szkocja zdobyła trzy punkty, ale jej zwycięstwo (1-0) było skromne i nieprzekonujące. Haitańczykom brakowało przede wszystkim skuteczności, bowiem stworzyli sobie kilka dogodnych sytuacji do zdobycia gola. Przede wszystkim imponowali dynamiką rozgrywania akcji – bardzo szybko przemieszczali się z własnej połowy pod pole karne Szkotów.

Oczywiście w starciu ze światowym hegemonem to może nie wystarczyć. Brazylia ma po swojej stronie niebywałą jakość piłkarską, zaś Haiti nie może zbytnio liczyć na indywidualne przebłyski. Szansą może być natomiast nadmierna presja, która na pewno będzie plątać nogi Brazylijczykom. Dla nich wygrana w tym meczu to obowiązek, natomiast Haitańczycy przede wszystkim mogą celebrować fakt gry na prestiżowym turnieju.

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Brazylijczycy zdecydowanym faworytem najbliższej rywalizacji

Oczywiście na papierze gigantycznym faworytem tego meczu jest kadra Brazylii. Haiti gra niezłą, szybką piłkę, ale kompletnie nie ma jakości indywidualnej, a po stronie Brazylijczyków grają przecież gwiazdy światowego formatu. Jakikolwiek inny wynik poza pewnym, wysokim zwycięstwem hegemona z Ameryki Południowej będzie sporym zaskoczeniem. Dla Brazylii to mecz na przełamanie i spokojną końcówkę fazy grupowej, bowiem ewentualna strata punktów może nawet odebrać jej awans.

Gwiazdy, które muszą zagrać lepiej

Reprezentacja Brazylii ma za sobą remis w rywalizacji z Marokiem. Do pewnego momentu rywal konkretnie ją tłamsił, by ostatecznie również dać się zaskoczyć. Choć Brazylijczycy przystępowali do tego meczu jako faworyci, nie zdołali potwierdzić swojej przewagi jakościowej. Indywidualnie na pewno zawiodły gwiazdy, w tym w szczególności Casemiro, Raphinha czy Igor Thiago. Kibice w szczególności liczą na lidera Barcelony, który w kadrze pozostaje w cieniu Viniciusa Juniora. Być może wynika to z konieczności gry na innej pozycji, natomiast nie ulega wątpliwościom, że Raphinhę stać na zdecydowanie lepsze występy. Po słabym meczu Casemiro prawdopodobnie trafi na ławkę rezerwowych, a w pierwszym składzie zastąpi go Fabinho, który po wejściu na boisko zapewnił drużynie sporo jakości.

Przewidywane składy na mecz Brazylia – Haiti na MŚ:

Brazylia: Alisson – Danilo, Marquinhos, Bremer, Santos – Fabinho, Guimaraes – Vinicius, Raphinha, Cunha – Thiago

Haiti: Placide – Arcus, Delcroix, Ade, Experience, Casimir, Jacques, Bellegarde, Providence, Pierrot, Isidor

Kiedy mecz Brazylia – Haiti?

Spotkanie z udziałem reprezentacji Brazylii oraz Haiti odbędzie się 20 czerwca o godzinie 02:30 czasu polskiego. Transmisję z tego spotkania przeprowadzą TVP 1 i TVP Sport. Spotkanie będzie można śledzić także na stronie internetowej TVPSport.pl oraz w aplikacji TVP Sport i w usłudze Betclic TV.