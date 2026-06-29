Martinelli przeżył wieczór życia. Po meczu nie potrafił ukryć wzruszenia

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Matheus Cunha i Gabriel Martinelli

Brazylia drżała do końca. Martinelli w roli wybawcy

Reprezentacja Brazylii może odetchnąć z ulgą. W starciu z Japonią to właśnie Gabriel Martinelli przesądził o losach meczu, zapewniając Canarinhos zwycięstwo 2:1 i miejsce w fazie pucharowej MŚ 2026. Napastnik Arsenalu po końcowym gwizdku nie krył wzruszenia, a emocje związane z awansem wciąż nie pozwalają mu w pełni uwierzyć w to, co się wydarzyło.

– Brak mi słów, aby opisać radość w sercu, jaką czuję, widząc wszystkich Brazylijczyków zadowolonych z awansu. Widząc moją rodzinę, żonę, ojca i matkę. Moich przyjaciół… Nie potrafię opisać, co czuję, jeszcze do mnie to nie dotarło. Dotrze dopiero za jakiś czas. Rozmawiałem ostatnio z rodziną, że trafiłem w słupek i będę miał kolejną szansę. Dzięki Bogu udało mi się dzisiaj strzelić gola. Jestem bardzo dumny z drużyny, która dała z siebie wszystko – mówił Martinelli cytowany przez Globo.com.

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Po spotkaniu uwagę kibiców zwrócił także widoczny siniak na twarzy zawodnika. Martinelli ucierpiał po jednym ze starć w polu karnym, gdy został trafiony przez rywala. Mimo urazu dokończył spotkanie i odegrał kluczową rolę w zwycięstwie. Piłkarz ujawnił również, że podczas meczu wykonywał zadania odbiegające od jego nominalnej pozycji.

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– Oczywiście, nie gram na tej pozycji zbyt często. Trener rozmawiał ze mną o tym, czy mogę grać w środku pola. Niezależnie od tego, czy jestem ustawiony na skrzydle, czy w środku, to staram się pomóc Brazylii najlepiej, jak potrafię – podkreślił Martinelli.

Wyjątkowe słowa o asyście Bruno Guimaraesa

Szczególne słowa uznania zawodnik skierował pod adresem Bruno Guimaraesa. Pomocnik Newcastle United zaliczył kluczowe podanie przy golu gracza Kanonierów. – Podanie Bruno Guimaraesa było surrealistyczne. Już podziękowałem mu za asystę, ale to wspólny wysiłek zrobił dzisiaj różnicę. Daliśmy z siebie wszystko przez pełne 96 minut i naprawdę zasłużyliśmy na to zwycięstwo, bo walczyliśmy do końca. Udało nam się strzelić pierwszego gola, a potem drugiego, po bardzo pięknej akcji – powiedział Martinelli.

– Świetne podanie od Bruno Guimaraesa i jestem bardzo zadowolony z gola. Byłem przygotowany między bocznym a środkowym obrońcą, albo na podanie, albo, jeśli strzeli, na dobitkę. Znalazł niesamowite podanie, a moja rola była najłatwiejsza – uzupełnił zawodnik.

Brazylijczycy swoje kolejne starcie rozegrają w niedzielę. Zmierzą się wówczas w ramach 1/8 finałuj z lepszym z pary Norwegia – Wybrzeże Kości Słoniowej.