Martinelli przeżył wieczór życia. Po meczu nie potrafił ukryć wzruszenia

22:31, 29. czerwca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Globo.com

Reprezentacja Brazylii awansowała do 1/8 finału mundialu po zwycięstwie nad Japonią (2:1). Bohaterem spotkania został Gabriel Martinelli, który zdobył decydującą bramkę.

Matheus Cunha i Gabriel Martinelli
Obserwuj nas w
fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Matheus Cunha i Gabriel Martinelli

Brazylia drżała do końca. Martinelli w roli wybawcy

Reprezentacja Brazylii może odetchnąć z ulgą. W starciu z Japonią to właśnie Gabriel Martinelli przesądził o losach meczu, zapewniając Canarinhos zwycięstwo 2:1 i miejsce w fazie pucharowej MŚ 2026. Napastnik Arsenalu po końcowym gwizdku nie krył wzruszenia, a emocje związane z awansem wciąż nie pozwalają mu w pełni uwierzyć w to, co się wydarzyło.

– Brak mi słów, aby opisać radość w sercu, jaką czuję, widząc wszystkich Brazylijczyków zadowolonych z awansu. Widząc moją rodzinę, żonę, ojca i matkę. Moich przyjaciół… Nie potrafię opisać, co czuję, jeszcze do mnie to nie dotarło. Dotrze dopiero za jakiś czas. Rozmawiałem ostatnio z rodziną, że trafiłem w słupek i będę miał kolejną szansę. Dzięki Bogu udało mi się dzisiaj strzelić gola. Jestem bardzo  dumny z drużyny, która dała z siebie wszystko – mówił Martinelli cytowany przez Globo.com.

Bohater meczu odsłonił kulisy rozmowy z Ancelottim

Po spotkaniu uwagę kibiców zwrócił także widoczny siniak na twarzy zawodnika. Martinelli ucierpiał po jednym ze starć w polu karnym, gdy został trafiony przez rywala. Mimo urazu dokończył spotkanie i odegrał kluczową rolę w zwycięstwie. Piłkarz ujawnił również, że podczas meczu wykonywał zadania odbiegające od jego nominalnej pozycji.

KURS 200.00 na wytypowanie drużyny z golem w fazie pucharowej mundialu. Wystarczy zakład za 2 zł. Sprawdź szczegóły oferty STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

– Oczywiście, nie gram na tej pozycji zbyt często. Trener rozmawiał ze mną o tym, czy mogę grać w środku pola. Niezależnie od tego, czy jestem ustawiony na skrzydle, czy w środku, to staram się pomóc Brazylii najlepiej, jak potrafię – podkreślił Martinelli.

Wyjątkowe słowa o asyście Bruno Guimaraesa

Szczególne słowa uznania zawodnik skierował pod adresem Bruno Guimaraesa. Pomocnik Newcastle United zaliczył kluczowe podanie przy golu gracza Kanonierów. – Podanie Bruno Guimaraesa było surrealistyczne. Już podziękowałem mu za asystę, ale to wspólny wysiłek zrobił dzisiaj różnicę. Daliśmy z siebie wszystko przez pełne 96 minut i naprawdę zasłużyliśmy na to zwycięstwo, bo walczyliśmy do końca. Udało nam się strzelić pierwszego gola, a potem drugiego, po bardzo pięknej akcji – powiedział Martinelli.

– Świetne podanie od Bruno Guimaraesa i jestem bardzo zadowolony z gola. Byłem przygotowany między bocznym a środkowym obrońcą, albo na podanie, albo, jeśli strzeli, na dobitkę. Znalazł niesamowite podanie, a moja rola była najłatwiejsza – uzupełnił zawodnik.

Brazylijczycy swoje kolejne starcie rozegrają w niedzielę. Zmierzą się wówczas w ramach 1/8 finałuj z lepszym z pary Norwegia – Wybrzeże Kości Słoniowej.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości