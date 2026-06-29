Brazylia wyrwała zwycięstwo! Dramat Japonii [WIDEO]

21:04, 29. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl / TVP Sport

Brazylia w 1/16 finału Mistrzostw Świata podejmowała Japonię. Rywalizacja zakończyła się triumfem Canarinhos 3:1, którzy ostateczny cios zadali w doliczonym czasie gry.

Shogo Taniguchi oraz Vinicius Junior
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Shogo Taniguchi oraz Vinicius Junior

Brazylia wyeliminowała Japonię i zagra w 1/8 finału

Pierwsze poniedziałkowe spotkanie w ramach 1/16 finału Mistrzostw Świata 2026 zapowiadało się wybornie. A wnnim reprezentacja Brazylii mierzyła się z Japonią. Podopieczni Carlo Ancelottiego mają za sobą dobrą fazę grupowę, gdzie z każdym kolejnym meczem się rozkręcali. Zespół z Azji natomiast przed turniejem był typowany do sensacji mundialu i udowodnili już, że są w stanie rywalizować z najlepszymi.

Spotkanie na NRG Stadium od pierwszych minut było niezwykle zacięte. Brazylijczycy jednak grali od pierwszej minuty bez pomysłu. Przeważali z piłką przy nodze, ale nic z tego nie wynikało. Japonia natomiast czyhała na błędy rywala i kontry. I tak w 29. minuty udało im się wyjść na prowadzenie za sprawą Kaishu Sano, który popisał się precyzyjnym uderzeniem z dystansu.

Canarinhos próbowali odpowiedzieć jeszcze przed przerwą, ale na próbach się skończyło. Drużyna z Azji zatem schodziła do szatni w świetnych nastrojach.

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W drugiej odsłonie oglądaliśmy już inną Brazylię. Canarinhos zaczęli powaznie zagrażać bramce chronionej przez Ziona Suzukiego. Już w 56. minucie udało im się doprowadzić do wyrównania. A na listę strzelców wpisał się Casemiro.

Japonia z każdą kolejną minutą była spychana do jeszcze głębszej defensywy. Wydawało się, że już czeka nas dogrywka, ale w samej końcówce fatalny błąd popełnił Ao Tanaka. Canarinhos to wykorzystali, a ostateczny cios zadał Gabriel Martinelli. Samurajowie nie mieli już czasu odpowiedzieć i to drużyna Carlo Ancelottiego melduje się w kolejnej rundzie.

Reprezentacja Brazylii w 1/8 finału zagra ze zwycięzcą rywalizacji Norwegia – Wybrzeże Kości Słoniowej. Ten mecz odbędzie się już we wtorek o godzinie 19:00.

Brazylia – Japonia 2:1

Casemiro (56′), Martinelli (90+5′) – Sano (29′)

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