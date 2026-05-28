Px Images/ Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Brazylia potwierdza. Neymar na badaniach

Jak Brazylia spisze się na zbliżających się Mistrzostwach Świata 2026? Canarinhos mają w dorobku już pięć zwycięstw i marzą o kolejnym triumfie. Reprezentacja z Kraju Kawy po raz ostatni sięgnęła po medal w 2002 roku. Bez sukcesu na mundialu pozostają tacy piłkarze jak Neymar, który w kadrze występuje od 16 lat.

Największa gwiazda pięciokrotnych zwycięzców MŚ została powołana na turniej, ale… może na nim nie zagrać. 34-latek nie wziął udziału w treningach z drużyną. Nie jest tajemnicą, że piłkarz Santosu od dłuższego czasu zmaga się z urazem łydki. ESPN potwierdza niepokojące informacje pochodzące z CBF (Confederação Brasileira de Futebol), a więc krajowej federacji.

Chociaż były gwiazdor Barcelony i Paris Saint-Germain opuścił kilka ostatnich meczów swojego obecnego zespołu, to i tak znalazł się w gronie wybrańców Carlo Ancelottiego na mundial. Teraz Neymar czeka na wyniki badań, które pozwolą ocenić z jak poważną kontuzją mierzy się ofensywny zawodnik.

Brazylijskie media twierdzą, że piłkarz opuścił klinikę „z opuszczoną głową”. Canarinhos 31 maja zmierzą się w towarzyskim meczu z Panamą, a 7 czerwca czeka ich spotkanie z Egiptem. Natomiast tydzień później rozpoczną rywalizację na MŚ, a ich pierwszym rywalem będzie Maroko.