Mecz Hurkacza dzisiaj: transmisja na żywo za darmo. O której godzinie? (28.05.2026)

Hubert Hurkacz zmierzy się z Francesem Tiafoe w drugiej rundzie French Open 2026. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Hurkacz – Tiafoe na żywo w telewizji i online.

Associated Press/Alamy Na zdjęciu: Hubert Hurkacz

Mecz Hurkacz dzisiaj: gdzie obejrzeć na żywo?

Hubert Hurkacz kontynuuje rywalizację w Roland Garros 2026 i w drugiej rundzie zmierzy się z Francesem Tiafoe. Polak dobrze rozpoczął turniej w Paryżu, pokonując w czterech setach Jaume Munara, czyli solidnego specjalistę od gry na kortach ziemnych.

Frances Tiafoe również awansował po czterosetowym spotkaniu, eliminując Eliota Spizzirriego. Amerykanin jest minimalnym faworytem tego pojedynku, ale Hurkacz w ostatnich tygodniach pokazał wyraźną poprawę formy na mączce, która dotychczas nie była jego najmocniejszą nawierzchnią.

Dotychczas obaj tenisiści mierzyli się ze sobą siedem razy. Tiafoe prowadzi w bilansie bezpośrednich spotkań 4:3, ale wszystkie te mecze odbyły się na kortach twardych. Starcie w Paryżu będzie więc ich pierwszym pojedynkiem na ziemi.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Mecz Hurkacz – Tiafoe: transmisja za darmo

Mecz Hubert Hurkacz – Frances Tiafoe można oglądać ZA DARMO w transmisji dostępnej w STS TV. Aby uzyskać dostęp do spotkania, należy spełnić poniższe warunki:

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL, Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł, Transmisja meczu Hurkacz – Tiafoe zostanie odblokowana w sekcji „zakłady live”.

Rejestracja zajmuje tylko kilka minut i pozwala oglądać transmisję na żywo na komputerze, telefonie lub tablecie.

Hubert Hurkacz – Frances Tiafoe: transmisja w TV

Spotkanie Huberta Hurkacza z Francesem Tiafoe zostanie rozegrane w czwartek 28 maja 2026 roku. Początek meczu zaplanowano na godzinę 12:30. Transmisja na żywo będzie dostępna w telewizji na kanałach Eurosport 1 oraz Eurosport 2, w zależności od ramówki.

Hubert Hurkacz – Frances Tiafoe: transmisja online

Transmisję online z meczu Hurkacz – Tiafoe będzie można oglądać w serwisie HBO Max, a także poprzez platformę STS TV. Spotkanie dostępne będzie na komputerach, smartfonach, tabletach oraz telewizorach Smart TV.

Dla Hurkacza będzie to szansa na awans do trzeciej rundy Roland Garros i potwierdzenie lepszej dyspozycji na kortach ziemnych. Tiafoe z kolei broni w Paryżu punktów za ubiegłoroczny ćwierćfinał, dlatego można spodziewać się bardzo zaciętego spotkania.

Gdzie oglądać mecz Hubert Hurkacz – Frances Tiafoe? Transmisja meczu Hurkacz – Tiafoe będzie dostępna na kanałach Eurosport 1 i Eurosport 2, w serwisie HBO Max oraz w STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Hubert Hurkacz – Frances Tiafoe? Spotkanie zostanie rozegrane w czwartek 28 maja 2026 roku o godzinie 12:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.