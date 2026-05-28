Barcelona przygotowuje ofertę. To będzie hit letniego okienka!

Barcelona przygotowuje ofertę transferu Juliana Alvareza. Gwiazdor jest zdeterminowany, aby zmienić klub. Atletico Madryt zna już jego zamiary - informuje Fabrizio Romano.

Julian Alvarez chce tego lata odejść do Barcelony. Na Camp Nou zastąpiłby Roberta Lewandowskiego, który nie przedłużył wygasającej umowy. Klub planował ten transfer od bardzo dawna i wydaje się, że wreszcie będzie mógł dojść do skutku. Prace nad tym ruchem przyspieszyły w ostatnich dniach. Deco spotkał się z przedstawicielami piłkarza, aby ustalić strategię dotyczącą negocjacji z Atletico Madryt.

W rzeczywistości madrycka ekipa jest świadoma preferencji Argentyńczyka, który marzy o grze pod wodzą Hansiego Flicka. To miało stać się jasne już kilka miesięcy temu, kiedy odrzucił propozycję nowej umowy. Fabrizio Romano ujawnia kolejne szczegóły tej sprawy. Alvarez poinformował włodarzy Atletico o zamiarze opuszczenia zespołu podczas letniego okienka.

Barcelona szykuje pierwszą ofertę – nie zakłada włączenia do transakcji jakiegokolwiek ze swoich piłkarzy. Do tej pory wycena Alvareza przez Atletico przekraczała 100 milionów euro.

🚨🔵🔴 Barcelona are preparing first official bid for Julián Álvarez, to be sent soon — and without any players included.



Julián informed Atléti of desire to leave after rejecting a new deal months ago.



❗️ After direct meeting with agent & intermediaries, Barça will send a bid.
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2026

Z informacji przekazanych przez „Sport” wynika, że Blaugrana planuje zaoferować Atletico 90 milionów euro kwoty stałej plus zmienne. Zawodnik jest już bliski finalizacji rozmów dotyczących warunków kontraktu.

Na Camp Nou Alvarez uchodzi za wymarzonego następcę Lewandowskiego. W tym sezonie uzbierał 20 bramek i 9 asyst w 49 występach.