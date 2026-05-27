Tam chce pracować Pep Guardiola. Poinformował o tym bliskich

Pep Guardiola nie jest już trenerem Manchesteru City. Hiszpan od teraz będzie pełnił rolę ambasadora City Football Group. Jak donosi Daily Mail, w przyszłości chciałby poprowadzić reprezentację Anglii.

Pep Guardiola mimo ważnego kontraktu do połowy 2027 roku zdecydował się ustąpić ze stanowiska. Po dziesięciu latach rozstał się z drużyną, którą doprowadził do sześciu zwycięstw w Premier League, a także triumfu w Lidze Mistrzów. Jego łączny bilans w roli trenera to 593 spotkania, 423 zwycięstwa, 77 remisów i 93 porażki. Średnio zdobywał 2,27 punktu na mecz.

Odejście z funkcji trenera nie oznacza jednak, że Guardiola definitywnie opuści Manchester City. Fabrizio Romano informował, że Hiszpan ma zostać ambasadorem City Football Group. Będzie doradzał wszystkim klubom w portfolio organizacji.

Długofalowe plany 55-latka zakładają jednak powrót na ławkę trenerską. Daily Mail informuje, że Guardiola chciałby w przyszłości pracować w roli selekcjonera reprezentacji Anglii. O swoich planach miał nawet poinformował przyjaciół i bliskich. To nie pierwszy raz, gdy utytułowany szkoleniowiec jest przymierzany do kadry Synów Albionu. Ogólnie praca w roli selekcjonera wciąż pozostaje jego marzeniem.

Nie tak dawno media obiegła informacja, że drużyny z Bliskiego Wschodu kuszą Guardiolę ogromną fortuną. Arabia Saudyjska miała proponować nawet 80/90 milionów euro za podpisanie kontraktu z federacją. Łączono go również z Włochami oraz Marokiem.

Jak dotąd Guardiola pracował tylko i wyłącznie z klubami. Karierę zaczynał w FC Barcelonie, skąd przeniósł się do Bayernu Monachium. Wliczając w to Manchester City, prowadził razem tylko trzy drużyny.