Vinicius przemówił nt. Yamala. Wskazał faworyta Mistrzostw Świata

Vinicius Junior uważa, że reprezentacja Hiszpanii jest jednym z faworytów na Mistrzostwach Świata. W rozmowie z Caze TV ujawnił także, że Lamine Yamal to jeden z najlepszych obecnie piłkarzy.

Mistrzostwa Świata 2026 zbliżają się wielkimi krokami. Do otwarcia czempionatu pozostało nieco ponad dwa tygodnie. Po raz pierwszy w historii turniej zostanie rozegrany w trzech państwach: Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk. Co więcej, będzie to pierwsza edycja, w której udział weźmie 48 drużyn narodowych. W tym gronie niestety zabraknie reprezentacji Polski.

Vinicius Junior w rozmowie z Caze TV został zapytany o największych faworytów do końcowego triumfu na mundialu. Gwiazdor Realu Madryt oraz reprezentacji Brazylii wskazał na Hiszpanię. Jako powód zasugerował fakt, że mają w składzie Lamine Yamala.

– Hiszpania jest wśród faworytów na Mistrzostwach Świata. Wygrali Euro i mają Lamine Yamala. Jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Kibice płacą za bilety, żeby oglądać zawodników takich jak on – powiedział Vinicius Junior w rozmowie z Caze TV.

Na co dzień Vinicius i Yamal rywalizują między sobą w rozgrywkach La Liga, będąc gwiazdami Realu Madryt i FC Barcelony. Na Mistrzostwach Świata także staną po przeciwnych stronach, broniąc barw Brazylii i Hiszpanii. Najbardziej realny scenariusz zakłada, że Canarinhos i La Furia Roja najwcześniej spotkają się ze sobą dopiero w finale lub meczu o brązowy medal.

Brazylia zagra w grupie C z Maroko, Haiti i Szkocją. Z kolei Hiszpania spotka się w grupie H z takimi zespołami jak Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska i Urugwaj.