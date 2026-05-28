Barcelona rozmawia o transferze Alvareza! Gwiazdor chce zmienić klub

Barcelona dopina transfer Anthony'ego Gordona i w tym samym czasie prowadzi rozmowy w sprawie sprowadzenia Juliana Alvareza. Gwiazdor Atletico Madryt chce trafić do ekipy Hansiego Flicka - przekonuje "Mundo Deportivo".

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Alvarez chce grać dla Barcelony. Trwają rozmowy

Barcelona intensywnie pracuje nad letnimi wzmocnieniami. Jej nowym zawodnikiem ma zostać Anthony Gordon, w sprawie którego praktycznie już wszystko dopięto. Gwiazdor Newcastle United był łączony z Bayernem Monachium, natomiast Blaugrana działała po cichu i na finiszu wygrała rywalizację o jego podpis. Kibice mogą spodziewać się też kolejnych wzmocnień.

W tym samym czasie Barcelona osiągnęła przełom w sprawie pozyskania Juliana Alvareza. To wymarzony kandydat na następcę Roberta Lewandowskiego i coraz więcej wskazuje na to, że faktycznie wyląduje na Camp Nou. „Mundo Deportivo” ujawnia, że Deco spotkał się z przedstawicielami gwiazdora, aby ustalić plan negocjacji z Atletico Madryt. Joan Laporta chce sprowadzić Argentyńczyka za wszelką cenę.

Wydaje się, że Alvarez idealnie pasuje do systemu gry Barcelony. W Hiszpanii poprawił skuteczność, która była jego największym mankamentem. Duma Katalonii chce sfinalizować ten transfer jak najszybciej. Atletico również liczy, że saga z udziałem napastnika szybko się zakończy, tak aby móc ze spokojem przygotowywać się do kolejnego sezonu.

Atletico oczywiście pragnie zatrzymać Alvareza, ale wiele zależy od nastawienia samego gwiazdora. Barcelona ma być dla niego preferowanym kierunkiem – jest gotowy odrzucić inne oferty, nawet jeśli mógłby zarobić większe pieniądze.