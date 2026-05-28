Manchester United i Tottenham rywalizują o gwiazdę Premier League

Manchester United oraz Tottenham uganiają się za gwiazdą Brighton. Carlos Baleba chce tego lata dołączyć do mocniejszej ekipy. Trwa rywalizacja o jego transfer - ujawnia "The Independent".

Baleba łączony z angielskimi gigantami. Kogo wybierze?

Manchester United przebudowuje środek pola po odejściu Casemiro. Awans do Ligi Mistrzów wiąże się z większym budżetem i możliwościami na rynku transferowym. Wydaje się, że na Old Trafford trafi Ederson z Atalanty Bergamo, ale nie będzie to jedyny nowy środkowy pomocnik. Czerwone Diabły uganiają się za kolejnymi gwiazdami, celując bardziej w środowisko Premier League.

Na liście życzeń od miesięcy znajduje się Carlos Baleba, który w zeszłym roku chciał przenieść się do Manchesteru United. Wówczas Brighton zażyczyło sobie 100 milionów funtów, więc transfer nie doszedł do skutku. Kameruńczyk ma za sobą dość przeciętny sezon, wobec czego zmniejszyła się jego wycena. Mewy wciąż dostrzegają w nim wielkie umiejętności i potencjał, dlatego zgodzą się na sprzedaż jedynie w przypadku ofert na poziomie 70 milionów funtów.

Manchester United nie rezygnuje z możliwości sprowadzenia go do siebie. „The Independent” twierdzi, że rośnie grono chętnych, bowiem Tottenham po utrzymaniu również musi poważnie wzmocnić kadrę. Roberto De Zerbi spogląda w szczególności w kierunku Brighton, czyli swojego byłego klubu. Baleba to również kandydat do zasilenia Kogutów.

Niewykluczone, że rywalizacja tych dwóch ekip pozwoli Brighton na jeszcze większy zarobek. Baleba to jeden z najlepszych środkowych pomocników w Premier League, nawet pomimo gorszej dyspozycji w ostatnich miesiącach.