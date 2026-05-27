Oranje ogłosili skład na MŚ 2026. Holandia wysłała jasny sygnał

16:40, 27. maja 2026
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / Knvb.pl

Reprezentacja Holandii ogłosiła kadrę na mundial 2026. W składzie nie zabrakło największych gwiazd, a selekcjoner postawił na mieszankę doświadczenia i młodości.

fot. Pro Shots / Alamy Na zdjęciu: Memphis Depay

Holandia podała kadrę na MŚ 2026. Ten skład może namieszać

Reprezentacja Holandii oficjalnie zaprezentowała kadrę na MŚ 2026, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Lista powołanych została opublikowana przez federację za pośrednictwem oficjalnych kanałów oraz serwisu Knvb.nl. Wśród wybranych zawodników znaleźli się zarówno doświadczeni liderzy Oranje, jak i piłkarze młodszego pokolenia, którzy mają stanowić o sile drużyny podczas turnieju.

Największą uwagę przyciągają oczywiście nazwiska liderów reprezentacji. W defensywie Oranje nadal mają rządzić Virgil van Dijk, Nathan Ake czy Denzel Dumfries. Tymczasem w środku pola kluczową rolę ma odegrać Frenkie de Jong, natomiast w ofensywie kibice liczą przede wszystkim na skuteczność Cody’ego Gakpo i Memphis Depaya.

W kadrze znalazło się również miejsce dla kilku zawodników młodego pokolenia, którzy coraz mocniej zaznaczają swoją pozycję w europejskim futbolu. Holendrzy liczą, że połączenie doświadczenia i świeżości pozwoli im powalczyć o najwyższe cele na mundialu 2026.

Pełna kadra reprezentacji Holandii na MŚ 2026:

Bramkarze: Mark Flekken (Bayer), Robin Roofs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion);

Obrońcy: Nathan Ake (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Jurrien Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur);

Pomocnicy: Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Manchester City), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Marsylia), Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion);

Napastnicy: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Noah Lang (Galatasaray), Donyell Malen (Roma), Crysencio Summerville (West Ham United), Wout Weghorst (Ajax).

