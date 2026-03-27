Boniek ocenił reprezentantów Polski. Ten duet spisał się najgorzej

Reprezentacja Polski pokonała Albanię 2-1, ale nie był to dobry występ w jej wykonaniu. Zbigniew Boniek ocenił kadrowiczów, wskazując najsłabszą dwójkę.

Reprezentacja Polski przystępowała do barażowego meczu z Albanią jako wielki faworyt. Pierwsze minuty były udane, ale później Biało-Czerwoni dali się zepchnąć do defensywy. W grze pojawiło się mnóstwo chaosu i prostych błędów, które tylko napędzały rywali. Albańczycy jeszcze w pierwszej połowie trafili do siatki, wykorzystując złe przyjęcie Jana Bednarka. Dopiero po zmianie stron udało się Polakom odwrócić losy rywalizacji – gola na 1-1 zdobył Robert Lewandowski, a awans zapewnił Piotr Zieliński, uderzając zza pola karnego.

Mimo wygranej, trudno chwalić polskich kadrowiczów za ten mecz. Zbigniew Boniek wystawił oceny zawodnikom, którzy grali od pierwszej minuty, a także Oskarowi Pietuszewskiemu – 17-latek wszedł na murawę w przerwie spotkania. Najwyższe noty od byłego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej otrzymali Kamil Grabara oraz Piotr Zieliński. Ocenę „6” wystawił natomiast Tomaszowi Kędziorze, Jakubowi Kiwiorowi, Sebastianowi Szymańskiemu, Jakubowi Kamińskiemu, Michałowi Skórasiowi, Robertowi Lewandowskiemu oraz właśnie Pietuszewskiemu.

Najniżej Boniek ocenił dwóch zawodników – Matty’ego Casha oraz Filipa Rózgę. Obaj otrzymali notę „4” za czwartkowy występ w barażach. Działacz poniekąd nie poparł tym samym decyzji Jana Urbana, który od pierwszej minuty postawił właśnie na skrzydłowego Sturmu Graz, choć kibice oczekiwali, że zagra Pietuszewski.