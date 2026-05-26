Real Madryt jest gotowy na rozstanie. Franco Mastantuono ma opuścić zespół Królewskich. Hiszpański klub chce wypożyczyć swój diament, który wzbudza spore zainteresowanie na rynku - informuje Ekrem Konur.

Real Madryt ma za sobą fatalny sezon. Florentino Perez i spółka zaczęli budowę składu pod Jose Mourinho. Z informacji przekazanych przez Ekrema Konura dowiadujemy się, że Królewscy podjęli kolejną ważną decyzję. Otóż na wylocie z klubu znalazł się Franco Mastantuono. Utalentowany Argentyńczyk ma zostać wypożyczony na okres przyszłego sezonu.

Franco Mastantuono nie będzie miał problemu ze znalezieniem sobie nowego zespołu. Argentyńczyk wzbudza spore zainteresowanie. Wspomniane źródło nie zdradziło, o jakie kluby może chodzić, ale są to drużyny z Premier League, La Ligi oraz Serie A. Na ten moment jednak nie wiemy, gdzie faktycznie może wylądować utalentowany zawodnik.

Real Madryt nie jest w stanie zapewnić Franco Mastantuono częstszych występów. Argentyńczyk jest niezwykle utalentowanym piłkarzem, ale w tym momencie nie prezentuje umiejętności, aby wskoczyć do wyjściowego składu. 18-latek na wypożyczeniu może zebrać niezbędne doświadczenie, aby w przyszłości błyszczeć na Estadio Santiago Bernabeu.

W poprzednim sezonie Franco Mastantuono rozegrał 35 spotkań w koszulce Realu Madryt. Argentyńczyk strzelił trzy gole oraz zaliczył jedną asystę.