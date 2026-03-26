Albania wierzy w sukces. Te słowa mówią wiele o meczu z Polską

Albania nie boi się meczu z Polską

Reprezentacja Polski w czwartek o godzinie 20:45 zmierzy z Albanią w półfinale baraży do mistrzostw świata. Nad Wisłą nasza kadra przez wielu uznawana jest za zdecydowanego faworyta, ale nasi rywale wcale nie uważają, że są na straconej pozycji i mogą powalczyć o awans na PGE Narodowym.

– Albania może sobie poradzić z Polską w Warszawie – uważa znany dziennikarz Gjergji Stefa cytowany przez serwis „newsport.al”. Jego zdaniem Albańczycy mają wszelkie szanse, by powalczyć o historyczny wynik na polskim stadionie, ponieważ różnica poziomów między obiema drużynami nie jest duża.

Dodał także, że jeśli reprezentacja Albanii wykorzysta swój moment i awansuje na mundial 2026, cały świat będzie mówił o jej sukcesie. – To pokazuje, że różnice nie są duże. Gdyby były duże, nie spotkalibyśmy się na tym etapie. To nie jest losowanie grupowe, gdzie trafiasz na Anglię. W barażach drużyny są na podobnym poziomie – przekonuje.

– Nie będę robił analizy, bo mecz piłkarski można przegrać 0:1, zremisować, wygrać 1:0, może dojść do rzutów karnych. Wszystko może się wydarzyć. Jeśli zaczniemy tworzyć narracje i spekulować, tylko nakręcimy opinię publiczną komentarzami – komentował Stefa. – Jesteśmy tutaj, by podawać fakty, a fakty są takie, że jesteśmy outsiderem – drużyną, która musi pokonać Polskę. A jeśli pokonamy Polskę, a tym bardziej jeśli wygramy także ze zwycięzcą pary Szwecja – Ukraina, cały świat będzie mówił o cudzie, który się wydarzył – powiedział Stefa.

