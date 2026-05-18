Bayern i PSG obserwują gwiazdę Sportingu! Transferowy hit na horyzoncie

16:18, 18. maja 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Flavio Costa

Bayern Monachium i Paris Saint-Germain mają ten sam transferowy. A jest Ousmane Diomande ze Sportingu Lizbona. Defensor znajduje się również pod obserwacją Chelsea - informuje Flavio Costa.

Ousmane Diomande
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Ousmane Diomande

Ousmane Diomande łączony z Bayernem Monachium i Paris Saint-Germain

Bayern Monachium oraz Paris Saint-Germain nie tak dawno rywalizowali ze sobą w półfinale Ligi Mistrzów. Wkrótce walka obu europejskich gigantów może przenieść się na rynek transferowy, ponieważ obserwują tego samego zawodnika. Flavio Costa przekazuje, że w kręgu ich zainteresowań znalazł się Ousmane Diomande, który na co dzień reprezentuje barwy Sportingu Lizbona.

Utalentowany obrońca jest łakomym kąskiem na rynku transferowym. Portugalski dziennikarz zdradza, że w walce o jego transfer liczy się również Chelsea. Rywalizacja o transfer zawodnika z Wybrzeża Kości Słoniowej zapowiada się niezwykle ciekawie. Wiemy, że jego obecny pracodawca nie będzie szedł nikomu na rękę i zażyczy sobie olbrzymich pieniędzy.

Niewykluczone jest, że wkrótce do rywalizacji o transfer Ousmane Diomande włączy się kolejny wielki klub. W Iworyjczyku drzemie ogromny potencjał, który jeszcze nie jest w pełni wykorzystany. Kontrakt 22-latka ze Sportingiem Lizbona obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku. Przyszłość zawodnika zatem leży w rękach portugalskiego klubu.

Ousmane Diomande w trwającej kampanii rozegrał 30 spotkań w koszulce Sportingu Lizbona. Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej zdołał raz wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości