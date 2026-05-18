Bayern Monachium i Paris Saint-Germain mają ten sam transferowy. A jest Ousmane Diomande ze Sportingu Lizbona. Defensor znajduje się również pod obserwacją Chelsea - informuje Flavio Costa.

PressFocus Na zdjęciu: Ousmane Diomande

Ousmane Diomande łączony z Bayernem Monachium i Paris Saint-Germain

Bayern Monachium oraz Paris Saint-Germain nie tak dawno rywalizowali ze sobą w półfinale Ligi Mistrzów. Wkrótce walka obu europejskich gigantów może przenieść się na rynek transferowy, ponieważ obserwują tego samego zawodnika. Flavio Costa przekazuje, że w kręgu ich zainteresowań znalazł się Ousmane Diomande, który na co dzień reprezentuje barwy Sportingu Lizbona.

Utalentowany obrońca jest łakomym kąskiem na rynku transferowym. Portugalski dziennikarz zdradza, że w walce o jego transfer liczy się również Chelsea. Rywalizacja o transfer zawodnika z Wybrzeża Kości Słoniowej zapowiada się niezwykle ciekawie. Wiemy, że jego obecny pracodawca nie będzie szedł nikomu na rękę i zażyczy sobie olbrzymich pieniędzy.

Niewykluczone jest, że wkrótce do rywalizacji o transfer Ousmane Diomande włączy się kolejny wielki klub. W Iworyjczyku drzemie ogromny potencjał, który jeszcze nie jest w pełni wykorzystany. Kontrakt 22-latka ze Sportingiem Lizbona obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku. Przyszłość zawodnika zatem leży w rękach portugalskiego klubu.

Ousmane Diomande w trwającej kampanii rozegrał 30 spotkań w koszulce Sportingu Lizbona. Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej zdołał raz wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.