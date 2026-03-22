Oyedele z pierwszą bramką w Ligue 1! Trafienie w pięknym w stylu [WIDEO]

22:10, 22. marca 2026 22:47, 22. marca 2026
Patryk Kucharski
Maxi Oyedele pierwszy raz odkąd trafił do Strasbourga, wyszedł w wyjściowym składzie. Co więcej, Polak w kapitalnym stylu zdobył gola na 1:1.

Maxi Oyedele
Na zdjęciu: Maxi Oyedele

Maxi Oyedele przed sezonem przeniósł się do RC Strasbourga. Przygoda Polaka w nowym otoczeniu nie zaczęła się jednak zbyt dobrze. Wychowanek Manchesteru United zmagał się ze sporymi problemami zdrowotnymi. Dotychczas nie zebrał w tym sezonie nawet 100 minut. Na szczęście pomocnik w ostatnim czasie wrócił do gry, a podczas niedzielnej rywalizacji z Nantes wyszedł nawet w podstawowym składzie.

21-latkowi jeszcze w pierwszej połowie udało się zdobyć bramkę. Zawodnik ograł zwodem jednego rywala, wbiegł z piłką w pole karne i po zmyleniu kolejnego piłkarza, kapitalnym strzałem umieścił piłkę w siatce.

Jest to pierwsze trafienie Oyedele w barwach francuskiego klubu. Aktualnie w drugiej odsłonie meczu 27. kolejki Ligue 1 Nantes ponownie wyszło na prowadzenie na 2:1. Do końca spotkania pozostało nieco ponad 20 minut.

AKTUALIZACJA: Strasbourg zdołał odwrócić wynik meczu i ostatecznie wygrał 3:2. Oyedele zagrał 62 minuty i został zmieniony.

