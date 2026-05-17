Olivier Giroud może obrać sensacyjny kierunek. Negocjuje transfer

Moritz Muller / Alamy Na zdjęciu: Olivier Giroud

Bursaspor rozmawia z Olivierem Giroud

Olivier Giroud ma ważny kontrakt z LOSC Lille tylko do 30 czerwca 2026 roku. Wszystko wskazuje na to, że doświadczony napastnik ostatecznie nie przedłuży umowy z obecnym pracodawcą. Mimo tego 39-letni snajper nie zamierza jeszcze kończyć piłkarskiej kariery, dlatego w mediach coraz częściej pojawiają się informacje dotyczące jego przyszłości. Według najnowszych doniesień wychowanek Grenoble Foot 38 może obrać niezwykle zaskakujący kierunek i kontynuować swoją przygodę z futbolem na tureckich murawach.

Jak podaje w mediach społecznościowych Emre Kurtbay, Giroud prowadzi obecnie rozmowy z Bursasporem. Na ten moment strony nie osiągnęły porozumienia w kwestii warunków finansowych, ale negocjacje cały czas trwają. Turecki klub wywalczył niedawno awans do drugiej ligi i chce poważnie wzmocnić skład, aby szybko wrócić do Super Lig.

Przypomnijmy, że ekipa Krokodyli jest utytułowana na krajowym podwórku – w sezonie 2009/2010 zdobyła mistrzostwo kraju – jednak ostatnie lata były dla niej bardzo trudne. Teraz Bursaspor marzy o odbudowie swojej pozycji z pomocą francuskiego gwiazdora.

Olivier Giroud reprezentuje barwy Lille od lipca 2025 roku, kiedy przeniósł się na Stade Pierre-Mauroy na zasadzie wolnego transferu z Los Angeles FC. Wcześniej występował między innymi w Milanie, Chelsea oraz Arsenalu. W trwającym sezonie weteran rozegrał 43 spotkania, zdobył 11 bramek i zanotował 1 asystę. Portal „Transfermarkt” wycenia aktualnie napastnika na około milion euro, choć latem może być dostępny bez kwoty odstępnego.