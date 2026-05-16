Atletico dobije targu z PSG? Diego Simeone ceni tego piłkarza

Kang-In Lee przymierzany do Atletico Madryt

Atletico Madryt podczas najbliższego letniego okienka transferowego będzie zmuszone znaleźć następcę Antoine’a Griezmanna. Francuski gwiazdor po zakończeniu obecnego sezonu przeniesie się bowiem do Major League Soccer, gdzie będzie reprezentował barwy tamtejszego Orlando City. Odejście jednego z liderów będzie ogromnym osłabieniem dla drużyny Los Rojiblancos, dlatego władze hiszpańskiego klubu rozpoczęły już poszukiwania zawodnika, który niedługo mógłby wejść w buty doświadczonego ofensywnego piłkarza.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, jednym z kandydatów do zastąpienia Griezmanna jest Kang-In Lee. 25-letni ceniony pomocnik na co dzień występuje w Paris Saint-Germain, jednak we francuskim gigancie nie może liczyć na miejsce w pierwszym składzie. Niewykluczone więc, że Koreańczyk będzie zainteresowany powrotem do La Ligi, gdzie miał okazję grać już w przeszłości. Atletico widzi w nim zawodnika, który mógłby dodać zespołowi Los Colchoneros więcej kreatywności oraz dynamiki w ofensywie.

Lee reprezentuje barwy paryskiej ekipy od lipca 2023 roku, kiedy przeniósł się do stolicy Francji z Mallorki za około 22 miliony euro. 44-krotny reprezentant Korei Południowej wcześniej występował również w Valencii oraz Incheon United FC, gdzie stawiał pierwsze kroki w profesjonalnej piłce. W trwającym sezonie rozegrał 38 spotkań, zdobył cztery bramki i zanotował pięć asyst. Jego kontrakt z PSG obowiązuje do połowy 2028 roku.