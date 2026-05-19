Arka Gdynia zmieni trenera po spadku? Banasik odpowiada

12:53, 19. maja 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus

Dariusz Banasik podjął się próby utrzymania Arki Gdynia w Ekstraklasie, ale jej nie podołał. Co dalej z trenerem? Wprost przyznał, że z chęcią zostałby w klubie, gdyby otrzymał taką propozycję.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Dariusz Banasik

Banasik chce zostać. Co zrobi Arka?

Arka Gdynia straciła matematyczne szanse na utrzymanie w Ekstraklasie po niespodziewanej porażce z Bruk-Bet Termalicą. Wydawało się, że do samego końca będzie w stanie bić się o ligowy byt, ale poniedziałkowy wpadka pozbawiła ją tej możliwości. Klub teraz może skupić się na przygotowaniach do kolejnego sezonu, który spędzi na zapleczu Ekstraklasy.

Z trudnym zadaniem nie poradził sobie Dariusz Banasik, który na początku kwietnia przejął zespół po Dawidzie Szwardze. Wierzył w utrzymanie, ale pod względem punktowym nie zachwycił. Arka pod jego wodzą wygrała tylko jedno z siedmiu ligowych spotkań – zanotowała też trzy remisy oraz trzy porażki. To za mało, aby skutecznie walczyć o pozostanie w elicie.

Co dalej z 52-letnim trenerem? Jego umowa wygasa po sezonie, a przyszłość pozostaje niepewna. Sam Banasik przyznaje, że jest zainteresowany dalszą pracą w Arce i z chęcią przyjmie ofertę, o ile taka się pojawi.

– Nie żałuję, że podjąłem się tego zadania. Żałuję tylko, że nie utrzymałem Arki. Mogę mieć do siebie pretensje, choć nie wszystko ode mnie zależy. Nie żałuję tej decyzji – praca w takim klubie była zaszczytem. (…) Nie chcę wywierać presji. Gdybym dostał propozycję, to na pewno bym z niej skorzystał. Robiłem już awanse do Ekstraklasy czy z II do I ligi. Myślę, że to wspaniały klub do pracy dla każdego trenera – przekazał Banasik, cytowany przez „WP Sportowe Fakty”.

