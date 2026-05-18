Alarm w PSG przed finałem Ligi Mistrzów! Kluczowy piłkarz zszedł z kontuzją

09:22, 18. maja 2026
Wojciech Mazurek
Źródło: Fabrice Hawkins

Ousmane Dembele już w 27. minucie meczu opuścił boisko ze względu na uraz. Paris Saint-Germain za dwa tygodnie zagra w finale Ligi Mistrzów. Fabrice Hawkins informuje o stanie zdrowia piłkarza.

Na zdjęciu: Piłkarze PSG

Dembele zszedł z urazem. Niepokój w PSG przed finałem Ligi Mistrzów

Paris Saint-Germain zakończyło sezon w Ligue 1 porażką z rywalem zza miedzy. W derbowym starciu górą było Paris FC, które pokonało mistrzów Francji przed własną publicznością (2:1). Bramki strzelali Bradley Barcola oraz dwukrotnie Alimani Gory.

Serce kibiców PSG zabiło mocniej w 27. minucie. Właśnie wtedy o zmianę poprosił Ousmane Dembele, który nie był w stanie kontynuować gry ze względu na uraz. Potencjalna kontuzja lidera drużyny byłaby ogromnym osłabieniem przed finałem Ligi Mistrzów. O najważniejsze trofeum w klubowej piłce powalczą 30 maja, a więc już za dwa tygodnie. Ich przeciwnikiem będzie Arsenal.

Nowe informacje o stanie zdrowia piłkarza przekazał Fabrice Hawkins. Jego zdaniem Dembele nie odniósł kontuzji. Zmiana była podyktowana zapobiegawczym działaniem. Stan zdrowia Francuza ma być monitorowany w najbliższych dniach. Natomiast jego występ w finale Ligi Mistrzów nie powinien być zagrożony. W tym sezonie 29-latek pięciokrotnie borykał się z różnymi urazami.

Zdobywca Złotej Piłki w 2025 roku ma w tym sezonie nieco gorsze liczby niż w poprzedniej kampanii. Ze względu na problemy zdrowotne wystąpił w 39 meczach, w których zdobył 19 goli i zanotował 11 asyst. Z Paris Saint-Germain jest związany od sierpnia 2023 roku.

