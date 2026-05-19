Chelsea finalizuje transfer. Argentyńczyk dołączy do giganta

Chelsea pracuje nad transferem Valentina Barco, który reprezentuje barwy RC Strasbourg. Oficjalne ogłoszenie przeprowadzki argentyńskiego pomocnika ma nastąpić po zakończeniu sezonu - informuje Ben Jacobs.

Valentin Barco blisko przeprowadzki do Chelsea

Chelsea FC zajmuje odległe 10. miejsce w tabeli Premier League. Ostatnie ligowe zwycięstwo piłkarze The Blues odnieśli na początku marca. Od tamtej pory drużyna ze Stamford Bridge nie potrafiła wygrać aż siedmiu kolejnych spotkań. Od kolejnej kampanii menedżerem zostanie Xabi Alonso.

Mimo rozczarowujących wyników, Chelsea już planuje letnie wzmocnienia. Do zespołu dołączą m.in. Geovany Quenda ze Sporting Lizbona oraz Denner z Corinthians. Jak informuje dziennikarz Ben Jacobs, kolejnym wzmocnieniem The Blues będzie Valentin Barco, który obecnie reprezentuje barwy RC Strasbourg. Według doniesień, transfer 21-letniego Argentyńczyka jest już na zaawansowanym etapie, a oficjalne ogłoszenie ma nastąpić po zakończeniu sezonu.

Chelsea nie spieszy się z komunikatem, ponieważ klub koncentruje się obecnie na walce o miejsce premiowane grą w europejskich pucharach. Sam Barco potwierdził swoje odejście ze Strasbourga w emocjonalnym wpisie w mediach społecznościowych. Podkreślił, że jego czas we Francji był ważnym etapem kariery.

Argentyńczyk trafił do Francji początkowo w ramach wypożyczenia z Brighton & Hove Albion, a następnie został wykupiony za 10 milionów euro. W barwach Strasbourga rozegrał łącznie 43 spotkania we wszystkich rozgrywkach, zdobył trzy bramki i zanotował dziewięć asyst.