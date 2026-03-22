Inter chce pomocnika Chelsea. Szykuje się głośny transfer

19:32, 22. marca 2026
Patryk Kucharski

Inter Mediolan obserwuje zawodnika Chelsea. Według dziennikarza Fabrizio Romano Nerazzurri chcą wzmocnić linię pomocy.

Cristian Chivu
Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Santos może wzmocnić Inter Mediolan

Inter Mediolan przygotowuje się do zbliżającego się powolnymi krokami letniego okienka transferowego. Zarząd klubu nie wyklucza też sprzedaży jednej z gwiazd, żeby sfinansować nowe zakupy. Jak się okazuje na liście życzeń Nerazzurrich znalazł się Andrey Santos, który ostatnio otrzymał powołanie do reprezentacji Brazylii od Carlo Ancelottiego.

21-latek nie może jednak liczyć na miejsce w pierwszym składzie w Chelsea. W tym sezonie zanotował on tylko trzynaście meczów od pierwszej minuty w lidze oraz europejskich pucharach. W związku z tym włoski gigant liczy, że brak regularnej gry obniży oczekiwania finansowe The Blues i uda się przekonać młodego pomocnika do transferu na San Siro. Według serwisu „Calciomercato” w zeszłym roku Anglicy odrzucili ofertę w wysokości 50 milionów euro z Arabii Saudyjskiej.

Na radarze Interu znajduje się także Manu Kone z Romy. Jednak to właśnie reprezentant Brazylii wydaje się obecnie priorytetem dla lidera Serie A przed nadchodzącym oknem. Niewątpliwie sprowadzenie tak perspektywicznego zawodnika byłoby świetnym ruchem. Mediolańczycy chcą działać szybko, aby ubiec konkurencję i odświeżyć kadrę przed kolejnym sezonem.

