Inter chce pomocnika Chelsea. Szykuje się głośny transfer

Cristian Chivu

Santos może wzmocnić Inter Mediolan

Inter Mediolan przygotowuje się do zbliżającego się powolnymi krokami letniego okienka transferowego. Zarząd klubu nie wyklucza też sprzedaży jednej z gwiazd, żeby sfinansować nowe zakupy. Jak się okazuje na liście życzeń Nerazzurrich znalazł się Andrey Santos, który ostatnio otrzymał powołanie do reprezentacji Brazylii od Carlo Ancelottiego.

21-latek nie może jednak liczyć na miejsce w pierwszym składzie w Chelsea. W tym sezonie zanotował on tylko trzynaście meczów od pierwszej minuty w lidze oraz europejskich pucharach. W związku z tym włoski gigant liczy, że brak regularnej gry obniży oczekiwania finansowe The Blues i uda się przekonać młodego pomocnika do transferu na San Siro. Według serwisu „Calciomercato” w zeszłym roku Anglicy odrzucili ofertę w wysokości 50 milionów euro z Arabii Saudyjskiej.

Na radarze Interu znajduje się także Manu Kone z Romy. Jednak to właśnie reprezentant Brazylii wydaje się obecnie priorytetem dla lidera Serie A przed nadchodzącym oknem. Niewątpliwie sprowadzenie tak perspektywicznego zawodnika byłoby świetnym ruchem. Mediolańczycy chcą działać szybko, aby ubiec konkurencję i odświeżyć kadrę przed kolejnym sezonem.

