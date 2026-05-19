Liverpool chce reprezentanta Francji. To będzie transferowy hit

Liverpool oraz Manchester United są najbardziej zdeterminowane, by pozyskać Maghnesa Akliouche z AS Monaco - ujawnia "TEAMtalk". Skrzydłowy został powołany do reprezentacji Francji na tegoroczny mundial.

Na zdjęciu: Arne Slot

Liverpool nie zdołał obronić mistrzowskiego tytułu w Premier League. Seria trzech meczów bez zwycięstwa na finiszu rozgrywek sprawiła, że The Reds wciąż nie mogą być pewni udziału w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Znacznie spokojniejsza sytuacja panuje natomiast w Manchesterze United. Czerwone Diabły zajmują obecnie trzecie miejsce w tabeli i coraz intensywniej pracują nad letnimi transferami.

Jak informuje „TEAMtalk”, kluby z Anglii bardzo uważnie monitorują sytuację Maghnesa Akliouche z AS Monaco. Francuski skrzydłowy znalazł się wysoko na listach życzeń Manchesteru united i Liverpoolu. Francuski klub jest już świadomy rosnącego zainteresowania zawodnikiem i pogodziło się z możliwością jego odejścia.

Klub z Księstwa oczekuje za swoją gwiazdę minimum 70 milinów euro. Władze Monaco mają zgodzić się na transfer wyłącznie wtedy, gdy zainteresowany klub spełni wysokie oczekiwania finansowe. Akliouche ma za sobą świetny sezon we Francji. We wszystkich rozgrywkach rozegrał 43 spotkania, zdobył siedem bramek i zanotował 11 asyst. Szczególne wrażenie w Anglii robią jego kreatywność, technika oraz wszechstronność.

24-letni Francuz najczęściej występuje na prawym skrzydle, ale z powodzeniem może grać również jako ofensywny pomocnik. Duży wpływ na wzrost wartości rynkowej zawodnika miało również powołanie do reprezentacji Francji prowadzonej przez Didiera Deschampsa na tegoroczne mistrzostwa świata. W Monaco panuje przekonanie, że obecność zawodnika na mundialu może jeszcze bardziej zwiększyć zainteresowanie i podnieść jego cenę przed rozpoczęciem letniego okna transferowego.