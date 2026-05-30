PSG odwróciło losy finału Ligi Mistrzów! Arsenal wypuścił zwycięstwo z rąk [WIDEO]

Paris Saint-Germain pokonało Arsenal w finale Ligi Mistrzów w rzutach karnych i drugi raz z rzędu sięgnęło po najcenniejsze klubowe trofeum.

Associated Press Na zdjęciu: Zawodnicy PSG

W sobotnie popołudnie 30 maja 2026 roku doszło do długo wyczekiwanego finału Ligi Mistrzów. Spotkały się w nim Paris Saint-Germain, które na przestrzeni sezonu 2025/2026 zachwycało ofensywnym stylem oraz Arsenal, prezentujący zupełnie odwrotną, ale równie imponującą filozofię gry.

Dla obu klubów sięgnięcie po najważniejsze europejskie trofeum oznaczało napisanie pięknej historii. Zespół Luisa Enrique bronił tytułu sprzed roku, kiedy to w finale pokonał Inter Mediolan aż 5:0, a Kanonierzy jeszcze dwa tygodnie temu świętowali pierwsze mistrzostwo Anglii od 22 lat.

Już w 6. minucie rywalizacji piłka trafiła pod nogi Kaia Havertza, a ten wbiegł w pole karne i kiedy już wydawało się, że kąt do oddania strzału jest już zbyt ostry, Niemiec oddał silny i precyzyjny strzał pod poprzeczkę, pokonując golkipera PSG. Asystę przy tym trafieniu zanotował Leandro Trossard.

Mecz do przerwy toczył się dość spokojnie. Momentami drużyna Mikela Artety już przedłużała wznowienia gry, ale francuski gigant też specjalnie nie szarżował. To zmieniło się jednak na początku drugiej odsłony spotkania. Ekipa Luisa Enrique od początku próbowała tworzyć zagrożenie pod bramką rywala.

I już w 65. minucie rzut karny po faulu na Kvaratskhelii wykorzystał Ousmane Dembele. Tym samym francuski skrzydłowy wyrównał wynik spotkania na 1:1.

Do końca regulaminowego czasu gry nie padły już żadne bramki mimo kilku groźnych sytuacji głównie ze strony PSG. To oznaczało oczywiście dogrywkę i kolejne 30 minut gry. Jednak i ona nie przyniosła rozstrzygnięcia, dlatego potrzebne były rzuty karne. W nich lepsze okazało się Paris Saint-Germain (4:3).

Przebieg rzutów karnych:

Seria 1:

1 : 0 – Goncalo Ramos (PSG)

– Goncalo Ramos (PSG) 1 : 1 – Viktor Gyokeres (Arsenal)

Seria 2:

2 : 1 – Desire Doue (PSG)

– Desire Doue (PSG) 2 : 1 – Eberechi Eze (Arsenal) – pudło, strzał obok bramki

Seria 3:

2 : 1 – Nuno Mendes (PSG) – strzał obroniony przez bramkarza Arsenalu Davida Rayę

– Nuno Mendes (PSG) – strzał obroniony przez bramkarza Arsenalu Davida Rayę 2 : 2 – Declan Rice (Arsenal)

Seria 4:

3 : 2 – Achraf Hakimi (PSG)

– Achraf Hakimi (PSG) 3 : 3 – Gabriel Martinelli (Arsenal)

Seria 5:

4 : 3 – Lucas Beraldo (PSG)

– Lucas Beraldo (PSG) 4 : 3 – Gabriel Magalhaes (Arsenal) – pudło, strzał nad poprzeczką

W taki sposób zawodnicy Enrique świętowali zdobycie trofeum Ligi Mistrzów.

