Barcelona wraca po wychowanka. Obecnie jest gwiazdą Premier League

FC Barcelona nie zwalnia tempa na rynku transferowym. Pion sportowy planuje następne transfery. Jak podaje Sport, kolejnym wzmocnieniem Blaugrany ma zostać Marc Cucurella z Chelsea.

Cucurella może wrócić na Camp Nou. Barcelona go obserwuje

Marc Cucurella urodził się w miejscowości Alella, położonej 9 kilometrów na północ od Barcelony. Nie trudno się więc domyślić, że pierwsze kroki w piłce nożnej stawiał w akademiach klubów związanych ze stolicą Katalonii. Jako 14-latek zamienił szkółkę Espanyolu na La Masię, czyli akademię Blaugrany. Z jedną z najlepszych drużyn w Europie był związany do 2020 roku.

Wielkiej kariery jako piłkarz FC Barcelony nie zrobił. Nigdy nie przebił się na stałe do pierwszego zespołu. W barwach Dumy Katalonii udało mu się wystąpić tylko w jednym meczu. Większość czasu spędził na wypożyczeniach w Getafe i Eibarze.

Jego kariera nabrała tempa, gdy trafił do Premier League. Brighton wyciągnęło go z Getafe za ok. 18 mln euro, a następnie sprzedało do Chelsea za prawie cztery razy więcej, a dokładnie za kwotę 65 mln euro. W Londynie gra od 2022 roku, ale pojawiają się plotki, że może wrócić do Hiszpanii. Z informacji dziennika Sport wynika, że FC Barcelona obserwuje poczynania lewego obrońcy.

27-latek jest otwarty na powrót do kraju, ale Chelsea łatwo go nie odda. Londyńczycy wycenili piłkarza na 40 milionów euro. Jeszcze niedawno taka kwota mogła stanowić duży problem. Natomiast obecnie Blaugrana sypie pieniędzmi na lewo i prawo. Istnieje także opcja obniżenia kwoty transakcji poprzez włączenie Julesa Kounde na zasadzie wymiany zawodników.

W tym sezonie Cucurella regularnie grał w pierwszym składzie Chelsea. Łącznie rozegrał 50 meczów, strzelił bramkę i zaliczył cztery asysty.