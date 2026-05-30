Nie Barcelona, nie Real Madryt. Tam zagra Vusković

Luka Vusković był łączony z FC Barceloną oraz Realem Madryt. Wiadomo, że nie trafi do żadnego z tych klubów. W ostatnim wywiadzie ujawnił, że będzie bronił barw Tottenhamu.

Luka Vusković wraca do Tottenhamu

Luka Vusković to jeden z najbardziej obiecujących środkowych obrońców na świecie. Urodzony w 2007 roku zawodnik, mimo że ma dopiero 19 lat zadebiutował już w reprezentacji Chorwacji, a także bronił barw kilku klubów. Przez sześć miesięcy polscy kibice mogli oglądać go na boiskach Ekstraklasy. Od stycznia do czerwca 2024 roku był wypożyczony do Radomiaka Radom.

Z Radomia udał się do Westerlo, a następnie trafił na wypożyczenie do HSV Hamburg. To wszystko w czasie, gdy był związany kontraktem z Tottenhamem, który zapłacił za niego 11 mln euro. Nie chcąc spowalniać jego rozwoju, wysłał go na różne wypożyczenia.

Przez ostatnie miesiące pojawiały się plotki, że Vusković trafi do jednego z topowych klubów w Europie. Jego nazwisko przewijało się w kontekście m.in. FC Barcelony, a także Realu Madryt. Okazuje się jednak, że obrońca nie myśli o zmianie barw. Chce dołączyć do Tottenhamu, gdzie trenerem od niedawna jest Roberto De Zerbi.

– De Zerbi to trener najwyższej klasy. Lubi ofensywną piłkę, lubi grać od tyłu, co bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że będziemy mieli bardzo dobrą współpracę w przyszłości – mówił Luka Vusković w rozmowie z serwisem Nova TV.

Vusković minione rozgrywki zakończył z dorobkiem 6 bramek w 30 meczach. Transfermarkt wycenia go na 60 mln euro.