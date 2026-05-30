Nie Barcelona, nie Real Madryt. Tam zagra Vusković

19:03, 30. maja 2026
Wojciech Mazurek

Luka Vusković był łączony z FC Barceloną oraz Realem Madryt. Wiadomo, że nie trafi do żadnego z tych klubów. W ostatnim wywiadzie ujawnił, że będzie bronił barw Tottenhamu.

fot. Eibner-Pressefoto Na zdjęciu: Luka Vusković

Luka Vusković wraca do Tottenhamu

Luka Vusković to jeden z najbardziej obiecujących środkowych obrońców na świecie. Urodzony w 2007 roku zawodnik, mimo że ma dopiero 19 lat zadebiutował już w reprezentacji Chorwacji, a także bronił barw kilku klubów. Przez sześć miesięcy polscy kibice mogli oglądać go na boiskach Ekstraklasy. Od stycznia do czerwca 2024 roku był wypożyczony do Radomiaka Radom.

Z Radomia udał się do Westerlo, a następnie trafił na wypożyczenie do HSV Hamburg. To wszystko w czasie, gdy był związany kontraktem z Tottenhamem, który zapłacił za niego 11 mln euro. Nie chcąc spowalniać jego rozwoju, wysłał go na różne wypożyczenia.

Przez ostatnie miesiące pojawiały się plotki, że Vusković trafi do jednego z topowych klubów w Europie. Jego nazwisko przewijało się w kontekście m.in. FC Barcelony, a także Realu Madryt. Okazuje się jednak, że obrońca nie myśli o zmianie barw. Chce dołączyć do Tottenhamu, gdzie trenerem od niedawna jest Roberto De Zerbi.

De Zerbi to trener najwyższej klasy. Lubi ofensywną piłkę, lubi grać od tyłu, co bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że będziemy mieli bardzo dobrą współpracę w przyszłości – mówił Luka Vusković w rozmowie z serwisem Nova TV.

Vusković minione rozgrywki zakończył z dorobkiem 6 bramek w 30 meczach. Transfermarkt wycenia go na 60 mln euro.

