FC Barcelona planuje kolejny transfer. Wielki talent łączony z gigantem

Jorge Salinas na celowniku Barcelony

FC Barcelona szykuje się do bardzo aktywnego letniego okna transferowego. Dział sportowy katalońskiego giganta pracuje równolegle nad kilkoma wzmocnieniami. Zrealizowany został już transfer Anthony’ego Gordona z Newcastle United. W kręgu zainteresowań znajdują się także Julian Alvarez z Atletico Madryt czy Bernardo Silva, który zakończył swoją przygodę z Manchesterem City.

W Dumie Katalonii koncentrują się także na młodszych piłkarzach, którzy mogliby w przyszłości stanowić o sile zespołu. W tej grupie znalazł się Jorge Salinas z Racingu Santander. 19-letni Hiszpan odegrał ważną rolę w drużynie, z którą awansował do La Liga. Defensor zanotował łącznie 33 występy i dorzucił siedem asyst.

W ewentualny transfer Salinasa może być zaangażowany również Jorge Mendes, jeden z najbardziej wpływowych agentów piłkarskich. Racing zdaje sobie sprawę, iż zatrzymanie młodego obrońcy będzie bardzo trudne. Zawodnik ma ważny kontrakt do czerwca 2029 roku Serwis Transfermarkt.de wycenia hiszpańskiego defensora na pięć milionów euro Dodatkowo Salinas regularnie występuje w reprezentacji Hiszpanii do lat 19.

Na ten moment nie zakłada się jednak, że Salinas od razu trafi do pierwszego składu Barcelony. W hierarchii na lewej obronie wysoko znajdują się już Joao Cancelo oraz Alejandro Balde. Ich przyszłość na Camp Nou stoi jednak pod znakiem zapytania.