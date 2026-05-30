Żukowski czeka na wielki transfer! Klub z Bundesligi ma go na liście

20:30, 30. maja 2026
Wojciech Mazurek
Mateusz Żukowski po świetnym sezonie może doczekać się transferu. Jak podaje Mateusz Borek z Kanału Sportowego, napastnikiem interesuje się Eintracht Frankfurt. Ostatnio został po raz pierwszy powołany do reprezentacji Polski.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Żukowski

Żukowski blisko Bundesligi. Eintracht Frankfurt zwrócił na niego uwagę

Nie ulega wątpliwości, że obok Oskara Pietuszewskiego i Kacpra Potulskiego jednym z największych objawień tego sezonu, jeśli chodzi o polskich piłkarzy jest Mateusz Żukowski. Kariera 24-letniego zawodnika wystrzeliła w zawrotnym tempie. Jeszcze rok temu spadał ze Śląskiem Wrocław do Betclic 1. Ligi, a teraz do samego końca walczył o koronę króla strzelców 2. Bundesligi.

Co więcej, sezon 2024/2025 zaczynał jako prawy obrońca, a kończył przesunięty na pozycję napastnika. Na dziewiątce widzi go także trener Magdeburga, dla którego zdobył 17 goli w 21 meczach ligowych. Po świetnej kampanii może doczekać się dużego i głośnego transferu.

Mateusz Borek z Kanału Sportowego poinformował, że wychowanek Lechii Gdańsk znalazł się pod lupą znanego klubu z Bundesligi. „Mateusz Żukowski jest wysoko na liście życzeń Eintrachtu Frankfurt” – przekonuje dziennikarz. Nie wiadomo jednak, o jakiej kwocie mowa. Nie tak dawno Orły płaciły 8 mln euro za Younesa Ebnoutaliba, którego sprowadzili z drugoligowego Elversberg SV.

Eintracht Frankfurt to klub, który regularnie gra w europejskich pucharach. W sezonie 2021/2022 udało im się nawet wygrać Ligę Europy. Z kolei w minionych rozgrywkach brali udział w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Zakończony niedawno sezon nie poszedł po ich myśli. Podopieczni Alberta Riery, który przejął zespół w trakcie sezonu, zakończyli kampanię na 8. miejscu.

