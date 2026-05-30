Żukowski czeka na wielki transfer! Klub z Bundesligi ma go na liście

Mateusz Żukowski po świetnym sezonie może doczekać się transferu. Jak podaje Mateusz Borek z Kanału Sportowego, napastnikiem interesuje się Eintracht Frankfurt. Ostatnio został po raz pierwszy powołany do reprezentacji Polski.

Żukowski blisko Bundesligi. Eintracht Frankfurt zwrócił na niego uwagę

Nie ulega wątpliwości, że obok Oskara Pietuszewskiego i Kacpra Potulskiego jednym z największych objawień tego sezonu, jeśli chodzi o polskich piłkarzy jest Mateusz Żukowski. Kariera 24-letniego zawodnika wystrzeliła w zawrotnym tempie. Jeszcze rok temu spadał ze Śląskiem Wrocław do Betclic 1. Ligi, a teraz do samego końca walczył o koronę króla strzelców 2. Bundesligi.

Co więcej, sezon 2024/2025 zaczynał jako prawy obrońca, a kończył przesunięty na pozycję napastnika. Na dziewiątce widzi go także trener Magdeburga, dla którego zdobył 17 goli w 21 meczach ligowych. Po świetnej kampanii może doczekać się dużego i głośnego transferu.

Mateusz Borek z Kanału Sportowego poinformował, że wychowanek Lechii Gdańsk znalazł się pod lupą znanego klubu z Bundesligi. „Mateusz Żukowski jest wysoko na liście życzeń Eintrachtu Frankfurt” – przekonuje dziennikarz. Nie wiadomo jednak, o jakiej kwocie mowa. Nie tak dawno Orły płaciły 8 mln euro za Younesa Ebnoutaliba, którego sprowadzili z drugoligowego Elversberg SV.

Eintracht Frankfurt to klub, który regularnie gra w europejskich pucharach. W sezonie 2021/2022 udało im się nawet wygrać Ligę Europy. Z kolei w minionych rozgrywkach brali udział w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Zakończony niedawno sezon nie poszedł po ich myśli. Podopieczni Alberta Riery, który przejął zespół w trakcie sezonu, zakończyli kampanię na 8. miejscu.