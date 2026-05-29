Nie Kane i nie Olise. Seedorf wymienił najlepszego piłkarza na świecie

10:00, 29. maja 2026
Jakub Boroń
Clarence Seedorf po meczu PSG z Bayernem nie wskazał żadnej z gwiazd niemieckiego klubu. Według niego najlepszym piłkarzem świata jest ktoś inny.

ANP / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise i Harry Kane

Seedorf wskazał najlepszego piłkarza świata

Clarence Seedorf był pod wrażeniem występu Chwiczy Kwaracchelii w meczu Paris Saint-Germain z Bayernem Monachium. Po zwycięstwie PSG 5:4 Holender nazwał Gruzina najlepszym piłkarzem świata.

– Kwaracchelia jest najlepszym piłkarzem świata i będzie tylko lepszy – powiedział Seedorf na antenie Amazon Prime.

Legenda zwróciła uwagę na inteligencję 25-latka i jego wpływ na grę drużyny. Według Seedorfa skrzydłowy PSG potrafi być dodatkowym zawodnikiem w środku pola, a jednocześnie robić różnicę w ataku.

Kwaracchelia liderem PSG w Lidze Mistrzów

Kwaracchelia ma za sobą znakomity sezon w Lidze Mistrzów. Gruzin zanotował 16 takich akcji, w tym zdobył 10 bramek. Siedem trafień dołożył już w fazie pucharowej. Wcześniej błyszczał w dwumeczu z Chelsea, a w ćwierćfinale przeciwko Liverpoolowi otrzymał trzecią z rzędu nagrodę dla piłkarza meczu.

Jego forma sprawiła, że coraz częściej pojawia się w rozmowach o Złotej Piłce. Felix Kroos po półfinale Ligi Mistrzów Bayern – PSG zapisał w notatkach hasło: „Chwicza Kwaracchelia, Złota Piłka”. Toni Kroos również docenił Gruzina, choć zaznaczył, że nie zagra on na mistrzostwach świata.

