Tijjani Reijnders łączony z hiszpańskim gigantem. Trwają rozmowy

Tijjani Reijnders rozczarował w Manchesterze City po transferze z Serie A. Matteo Moretto informuje, że Atletico Madryt skontaktowało się w sprawie pozyskania reprezentanta Holandii.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Tijani Reijnders

Atletico Madryt poluje na Tijjaniego Reijndersa

Tijjani Reijnders trafił do Manchesteru City latem ubiegłego roku z AC Milan. Angielski klub zapłacił za reprezentanta Holandii około 55 milionów euro, licząc, że stanie się jednym z liderów środka pola. 27-letni pomocnik ma za sobą pierwszy sezon w Premier League. We wszystkich rozgrywkach rozegrał 47 spotkań, zdobył siedem bramek i zanotował osiem asyst. Choć są to solidne liczby, w Manchesterze spodziewano się jeszcze większego wpływu Holendra na grę zespołu.

Tymczasem wokół przyszłości pomocnika zaczynają pojawiać się kolejne spekulacje transferowe. Matteo Moretto poinformował, że Atletico Madryt skontaktowało się z Manchesterem City w sprawie transferu Reijndersa. To jeden z głównych celów hiszpańskiego klubu przed sezonem 2026/27.

Diego Simeone planuje przebudowę środka pola i poszukuje zawodników, którzy mogliby podnieść jakość zespołu. Rozpoczęto już wstępne rozmowy, choć w Madrycie zdają sobie sprawę, że przeprowadzenie transferu Holendra będzie niezwykle trudne.

Exclusiva contada ayer en @RadioMARCA: el Atlético de Madrid ha contactado con el Manchester City por Tijjani Reijnders. https://t.co/x60EDWgfSJ — Matteo Moretto (@MatteMoretto) May 30, 2026

W ostatnich tygodniach z Atletico łączony był również Bernardo Silva. Portugalczyk po dziewięciu latach opuścił Manchester City. Media informują, że jego priorytetem pozostaje transfer do Barcelony. Na ten moment Manchester City nie wysłał żadnych sygnałów sugerujących gotowość do sprzedaży reprezentanta Holandii.