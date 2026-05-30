Arsenal chce przerwać fatalną passę. To rekord Ligi Mistrzów

Arsenal po raz drugi wystąpi w finale Ligi Mistrzów. Kanonierzy jeszcze nie mają w swojej gablocie najbardziej prestiżowego trofeum klubowych zmagań. Portal Opta zauważył, że klub z Londynu w specyficzny sposób zapisał się w historii rozgrywek.

Christian Santi / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal walczy z negatywną serią

Czas na decydujące spotkanie. W tym roku finał Ligi Mistrzów obędzie się w Budapeszcie. Stolica Węgier ugości dwie najlepsze drużyny Europy – Arsenal i Paris-Saint Germain. Tytułu wywalczonego w Monachium na Puskas Arena bronią Paryżanie.

Dla ekipy z Parc des Princes to trzeci występ (wcześniej 2020 i 2025) w finale najważniejszych rozgrywek klubowych na Starym Kontynencie. Natomiast Kanonierzy po raz drugi otrzymują szansę na trofeum. W 2006 roku zespół z Londynu musiał uznać wyższość Barcelony.

Portal Opta zauważył, że Arsenal nie ma sobie równych w dosyć specyficznej statystyce. The Gunners zanotowali już aż 225 meczów w Pucharze Europy/Lidze Mistrzów UEFA i ani razu nie wygrali całych zmagań. Żaden klub w historii rozgrywek nie zaliczył większej ilości spotkań bez „nagrody”.