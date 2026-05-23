Liga Mistrzów kobiet dobiegła końca. W finale doszło do spotkania Barcelony z OL Lyonnes. Bohaterką decydującego pojedynku na Ullevaal Stadion w Oslo była Ewa Pajor.

SPP Sport Press Photo./ Alamy Na zdjęciu: Ewa Pajor (Barcelona - OL Lyonnes)

Liga Mistrzów kobiet: Pajor poprowadziła Barcelonę do triumfu!

Barcelona szybko otrzymała szansę na rehabilitację po przegranej z Arsenalem poprzednim sezonie. Blaugrana po raz szósty z rzędu awansowała do finału Ligi Mistrzów kobiet. Rywalkami drużyny Pere Romeu była ekipa OL Lyonnes. Decydujące spotkanie gościł Ullevaal Stadion w Oslo.

Pierwsza połowa zmagań w stolicy Norwegii nie przyniosła goli. Jednak już dziesięć minut po zmianie stron Barca wyszła na prowadzenie. Wynik otworzyła Ewa Pajor, która skorzystała z dogrania Patri Guijarro i pokonała Christiane Endler. Kwadrans później reprezentantka Polski miała na koncie już dwa gole.

W 90. minucie Salma Paralluelo popisała się efektownym trafieniem zza pola karnego, po trzech minutach cieszyła się z dubletu. 22-latka otrzymała podanie od Pajor i zamknęła kontratak.

Barcelona rozbiła OL Lyoness i sięgnęła po czwarte zwycięstwo w Lidze Mistrzów w historii klubu. Dla Ewy Pajor, zagrała w swoim szóstym finale, był to pierwszy triumf w karierze.

Barcelona – OL Lyonnes 4:0 (0:0)

Pajor 55′, 70′, Paralluelo 90′, 90+3′