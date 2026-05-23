Liga Mistrzów kobiet: Pajor poprowadziła Barcelonę do triumfu!
Barcelona szybko otrzymała szansę na rehabilitację po przegranej z Arsenalem poprzednim sezonie. Blaugrana po raz szósty z rzędu awansowała do finału Ligi Mistrzów kobiet. Rywalkami drużyny Pere Romeu była ekipa OL Lyonnes. Decydujące spotkanie gościł Ullevaal Stadion w Oslo.
Pierwsza połowa zmagań w stolicy Norwegii nie przyniosła goli. Jednak już dziesięć minut po zmianie stron Barca wyszła na prowadzenie. Wynik otworzyła Ewa Pajor, która skorzystała z dogrania Patri Guijarro i pokonała Christiane Endler. Kwadrans później reprezentantka Polski miała na koncie już dwa gole.
W 90. minucie Salma Paralluelo popisała się efektownym trafieniem zza pola karnego, po trzech minutach cieszyła się z dubletu. 22-latka otrzymała podanie od Pajor i zamknęła kontratak.
Barcelona rozbiła OL Lyoness i sięgnęła po czwarte zwycięstwo w Lidze Mistrzów w historii klubu. Dla Ewy Pajor, zagrała w swoim szóstym finale, był to pierwszy triumf w karierze.
Barcelona – OL Lyonnes 4:0 (0:0)
Pajor 55′, 70′, Paralluelo 90′, 90+3′