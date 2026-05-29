Futbolowy świat wstrzymał oddech. Real szykuje ruch, o którym będzie głośno

Real chce odzyskać dawny blask. Wybrał człowieka od wielkich wojen

Real Madryt może wkrótce ogłosić jeden z najgłośniejszych powrotów ostatnich lat. Jak przekazał David Ornstein z „The Athletic”, Jose Mourinho podpisał już kontrakt z hiszpańskim gigantem i po latach ponownie obejmie stanowisko trenera Los Blancos. Według doniesień umowa ma obowiązywać przez trzy sezony.

Źródło podaje, że oficjalne potwierdzenie współpracy ma nastąpić dopiero po wyborach prezydenckich w hiszpańskim klubie, które zaplanowano na 7 czerwca. Do tego czasu Real ma zachować pełną ciszę medialną w sprawie nowego szkoleniowca. Chociaż za kulisami temat ma być już praktycznie przesądzony.

Powrót Mourinho byłby ogromnym wydarzeniem dla całego europejskiego futbolu. Portugalczyk prowadził madrycką ekipę w latach 2010-2013 i w tym czasie zdobył mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla oraz Superpuchar Hiszpanii. Jego drużyna była ceniona za intensywność, charakter i rywalizację z wielką Barceloną Josepa Guardioli.

Według informacji przekazanych przez Ornsteina, działacze Królewskich zdecydowali się na taki ruch po rozczarowującym sezonie, w którym Real nie zdobył ani jednego trofeum. W klubie ma panować przekonanie, że Mourinho jest odpowiednim trenerem, by odbudować mentalność zespołu i przywrócić go na szczyt europejskiego futbolu.