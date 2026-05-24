Górnik Zabrze poznał rywali w eliminacjach Ligi Mistrzów. Może trafić na potentata

Michal Gasparik

Fenerbahce Stambuł lub Sturm Graz rywalem Górnika w Q2 Ligi Mistrzów

Górnik Zabrze w tym sezonie spisał się świetnie. Właściwie można chyba powiedzieć bez zbędnej przesady, że to właśnie Trójkolorowi okazali się prawdziwym czarnym koniem zakończonych rozgrywek. Przed ich startem bowiem mało kto stawił na zespół Michala Gasparik, a przecież przez wiele tygodni mieli oni szansę nawet na mistrzostwo Polski. I choć wygrać PKO Ekstraklasy się nie udało, to Zabrzanie zrobili i tak coś wyjątkowego. Sięgnęli przecież po pierwszy od lat Puchar Polski, a do tego dołożyli wicemistrzostwo kraju zdobyte w pięknym stylu.

Dlatego też Górnik nowy sezon rozpocznie jeszcze w wakacje, gdy ruszą eliminacje Ligi Mistrzów. To właśnie od drugiej rundy kwalifikacyjnej tych rozgrywek swoją przygodę w Europie będą przemierzali piłkarze zespołu Gasparika. Zadanie, jakie ich czeka, jest jednak potwornie trudne. Jak przekazał Piotr Klimek, specjalizujący się w europejskich pucharach, Górnik Zabrze w 2. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów zmierzy się z Fenerbahce Stambuł lub Sturmem Graz.

Trafienie na ten pierwszy zespół, czyli potentata ligi tureckiej, byłoby bardzo złą informacją. Ekipa znad Bosforu w każdym elemencie przewyższa Zabrzan, a wartość jej kadry według serwisu „Transfermarkt” to ponad 240 milionów euro. Górnika zaś tylko ponad 20,5 miliona. Austriacy jawią się jednak na zbliżoną poziomem drużynę do czołowych ekip naszej ligi. Tutaj więc należałoby upatrywać szans wicemistrza Polski.

